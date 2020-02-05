لاتسيو يرفض وصافة الدوري الإيطالي ويتعادل مع هيلاس

رفض لاتسيو الارتقاء للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي وتخطي إنتر وتعادل سلبيا مع هيلاس فيرونا في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 17 على ملعب الأولمبيكو.

رصيد لاتسيو ارتفع للنقطة 50 من 22 مباراة ظل بها ثالثا في جدول الترتيب خلف إنتر الثاني برصيد 51 نقطة ويوفنتوس المتصدر برصيد 50 نقطة.

بينما ارتفع رصيد هيلاس فيرونا لـ 31 نقطة ظل بها في المركز التاسع بفارق 8 نقاط عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

لم تشفع دخلة جماهير لاتسيو التي تتفوق على نفسها جولة تلو الأخرى في مساهمة الفريق للفوز بالنقاط الثلاثة.

الشوط الأول شهد أكثر من تهديد للاعبي لاتسيو للضيوف وفشلت جميعها في هز الشباك عن طريق تشيرو إيموبيلي ولويس ألبرتو.

وكاد الصربي داركو لازوفيتش أن يخطف هدفا للضيوف لكن الحارس توماس ستراكوشا تصدى لها بعد مرور 60 دقيقة من عمر اللقاء.

أخطر فرص النسور جاءت في الدقيقة 65 بتسديدة من لويس ألبرتو ارتطمت بالقائم الأيسر.

وحاول تشيرو إيموبيلي أن يسجل هدفا يرفع به رصيده التهديفي البالغ 25 هدفا في الدوري الإيطالي الموسم الجاري، لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر أيضا في الدقيقة 85، وتقاسم الفريقان نقطة اللقاء.

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