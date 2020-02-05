إبراهيم نور الدين يدير قمة بيراميدز والأهلي

الأربعاء، 05 فبراير 2020 - 22:50

كتب : عاطف شادي

إبراهيم نور الدين الحكم الدوري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم عن تعيين إبراهيم نور الدين حكما لمباراة بيراميدز والأهلي.

ويلعب بيراميدز ضد الأهلي في الجولة الـ16 للدوري المصري مساء الخميس، وتقام المباراة بملعب الدفاع الجوي.

ويدير إبراهيم نور الدين المباراة، ويعاونه كل من أحمد حسام ومحمود أبو الرجال، والحكم الرابع عمرو الشناوي.

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وأدار إبراهيم نور الدين مباراة واحدة للأهلي هذا الموسم ضد حرس الحدود وفاز الفريق الأحمر بهدف دون رد.

كما أدار مباراة واحدة لبيراميدز ضد الاتحاد السكندري وانتهت بالتعادل 1-1.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، بينما يأتي بيراميدز في المركز الرابع بـ26 نقطة.

أما مواجهة طنطا والمصري في الجولة ذاتها يديرها أحمد جمال، ويعاونه كل من سيد نافع وسيد حسن ورامي ضرار حكما رابعا.

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