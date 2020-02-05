كارتيرون: الأداء الجيد سيصل بنا للهدف المبدئي من الدوري.. وهذا تعليقي على مواجهة الترجي

أعرب باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك عن سعادته بتحقيق الفوز على حرس الحدود مشددا أن ذلك يقرب الفريق من هدفه المبدئي وهو المركز الثاني.

وتغلب الزمالك على الحدود بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الـ 16 من مسابقة الدوري المصري وصعد للمركز الثالث برصيد 28 نقطة وله مباراتين مؤجلتين.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "طريقة اللعب كانت جيدة ووصلنا للمرمى كثيرا، ولكن المشكلة في ضياع الكثير من الفرص".

وتابع المدرب الفرنسي "الوصول للمرمى نقطة إيجابية والآن نحتاج للعمل أكثر على اللمسة الأخيرة".

وعن الغيابات أوضح كارتيرون "فضلت خوض كاسونجو كابونجو تدريبات اليوم لرفع المعدل البدني أفضل من دخول المباراة كبديل".

وأضاف "أما شيكابالا فتعرض لإصابة خفيفة وفضلت استبعاده وأثق في مصطفى فتحي وإمكانياته".

وبخصوص استبعاد فرجاني ساسي أوضح "هذا أمر يخصني ولا أريد التحدث عن ذلك".

وبالحديث عن قرعة إفريقيا قال كارتيرون: "مواجهة الترجي قوية جدا فهو بطل إفريقيا أخر نسختين ولكن طالما تريد اللقب لا بد من مواجهة كل الفرق".

وأسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عن اصطدام الزمالك بالترجي التونسي.

وشدد "نحن نسير مباراة بعد مباراة والتركيز الآن على مواجهة الدوري المقبلة".

وأتم تصريحاته "يجب أن نفصل بين مواجهة الترجي في السوبر وببطولة دوري الأبطال، فهذه مسابقة تختلف عن الأخرى".

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