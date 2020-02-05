عودة للانتصارات قبل بداية الفترة الصعبة.. الزمالك يفوز على حرس الحدود

عاد الزمالك لطريق الانتصارات سريعا في الدوري بعدما سقط في فخ التعادل أمام وادي دجلة وفاز اليوم الأربعاء على حرس الحدود بهدفين دون رد.

واستضاف الزمالك منافسه حرس الحدود في استاد القاهرة في إطار الجولة 16 من الدوري المصري.

سجل هدفا المباراة محمود علاء من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة.

وأضاف أحمد سيد "زيزو" الهدف الثاني للزمالك برأسية في الدقيقة 26.

بتلك النتيجة وصل رصيد الزمالك إلى 28 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري بفارق أربع نقاط عن المقاولون العرب وللفريق الأبيض مباراتين أقل.

أما حرس الحدود فتجمد رصيده عند 18 نقطة يحتل بهم المركز العاشر إثر خوضه كل مبارياته الـ16.

ويستعد الزمالك للدخول في فترة صعبة يبدأها بلقاء الإسماعيلي ثم الترجي ثلاث مرات بواقع مرة في السوبر الإفريقي ومرتين في دوري أبطال إفريقيا.

هذا بالإضافة للقاء الأهلي مرتين بواقع مرة في السوبر المصري وأخرى في الدوري.

الزمالك يؤمن الانتصار

بدأت المباراة بمحاولة كلا الفريقين السيطرة على اللقاء، وفي الدقيقة التاسعة احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للزمالك بداعي عرقلة أشرف بنشرقي.

وسدد محمود علاء الكرة بنجاح على يسار حارس مرمى حرس الحدود.

وأرسل محمد أوناجم عرضية إلى داخل منطقة الجزاء شتتها دفاع الحدود سريعا.

وفي الدقيقة 26 انفرد محمد عبد اللطيف "جريندو" بمحمد أبو جبل حارس الزمالك وسدد لاعب الحدود بيمناه لكن كرته ارتطمت بالقائم الأيسر.

وارتدت الكرة في هجمة مرتدة سريعة للزمالك أنهاها بنشرقي بعرضية من الناحية اليمنى حولها زيزو برأسية قوية في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني للفريق الأبيض.

ولم يكن هناك الكثير من الفرص الخطيرة حتى انتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك.

هدف ملغي

مع بداية الشوط الثاني الذي تأخر نتيجة لاعتراض الجهاز الفني للحدود على قرارات حكم اللقاء، سجل محمود حمدي "الونش" هدفا ثالثا للزمالك في الدقيقة 47.

ولكن الحكم ألغاه بداعي وجود تسلل على مدافع الزمالك قبل تسديده الكرة.

وفي الدقيقة 52 حصل حرس الحدود على ركلة ركنية شتتها دفاع الزمالك، قبل أن يشتت أبو جبل كرة أخرى من ركلة حرة.

وحاول بنشرقي مراوغة لاعبي الحدود لكنه فشل ليحصل الضيوف على ركلة مرمى.

وكاد محمود علاء يضيف هدفا ثالثا إثر عرضية من أوناجم من ركلة حرة لكن لم يستطع مدافع الزمالك اللحاق بالكرة.

وانفرد أوناجم في الدقيقة 68 بمرمى الحدود لكن تسديدته كانت ضعيفة وتصدى لها أحمد السعدني بسهولة.

وفي الدقيقة 85 طلب لاعبو حرس الحدود الحصول على ركلة جزاء بداعي لمس الكرة ليد مدافع الزمالك ولكن لم يحتسب الحكم أي شيء.

وعقب مرور دقيقتين حصل الحدود على ركلة ركنية أرسلها لاعبه إلى داخل منطقة الجزاء ولم يشتتها الدفاع ووصلت إلى أنطوني لوكاسا الذي سدد بقوة لكن تصويبته ارتطمت بأحد مدافعي الزمالك لتذهب لخارج الملعب.

لم يحدث جديد حتى نهاية اللقاء لينتصر الزمالك بهدفين دون رد.





































































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