أنتوي وجابر يقودان قائمة بيراميدز أمام الأهلي

الأربعاء، 05 فبراير 2020 - 21:12

كتب : عاطف شادي

فريق بيراميدز أمام نواذيبو

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز قائمة مباراة فريقه أمام الأهلي وشهدت ضم جون أنتوي وعمر جابر واستمرار غياب الشناوي.

ويستضيف بيراميدز فريق الأهلي ضمن مباريات الجولة الـ16 من مسابقة الدوري مساء غد الخميس على استاد الدفاع الجوي.

ويغيب عبد الله السعيد قائد فريق بيراميدز بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

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وضمت القائمة 18 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد دعدور

الدفاع: رجب بكار - أحمد أيمن منصور - علي جبر - عبد الله بكري - طارق طه - محمد حمدي - ولفريد كانون.

الوسط: إبراهيم حسن - نبيل عماد دونجا - عمر جابر - عمر العيوني - إسلام عيسى - أحمد توفيق - محمود حمادة.

الهجوم: جون أنتوي - دودو الجباس.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 26 نقطة من 15 مباراة، أما الأهلي فينفرد بصدارة الترتيب بالعلامة الكاملة بـ 36 نقطة من 12 مباراة خاضهم الفريق.

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