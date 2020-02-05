خبر في الجول - الأهلي يدرس السفر مبكرا إلى الإمارات قبل السوبر المصري

يدرس الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريني فايلر السفر مبكرا إلى الإمارات استعدادا لمباراة السوبر المصري ضد الزمالك.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في السوبر المصري لموسم 2018/2019 في استاد محمد بن زايد في أبو ظبي يوم 20 فبراير الجاري.

وعلم FilGoal.com أن الفني للأهلي يفكر في السفر مبكرا إلى أبو ظبي عقب مواجهة المصري في الدوري، لتجهيز اللاعبين جيدا للقاء السوبر.

يأتي هذا بسبب الاهتمام الكبير بالمباراة من قبل إدارة النادي والجهاز الفني كونها فرصة للتتويج ببطولة مهمة.

ويلعب الأهلي 3 مباريات في الدوري المصري قبل السفر إلى الإمارات أمام بيراميدز يوم 6 فبراير، وضد طلائع الجيش يوم 10 من الشهر ذاته، ثم يواجه المصري يوم 14.

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