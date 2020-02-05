تشكيل الزمالك - بنشرقي يقود الهجوم وأبو جبل وجابر أساسيان أمام الحدود

الأربعاء، 05 فبراير 2020 - 18:35

كتب : أحمد شوقي صلاح

أشرف بنشرقي - الزمالك - زيسكو

يقود أشرف بنشرقي هجوم الزمالك في غياب مصطفى محمد الغائب لتراكم البطاقات الصفراء، ويحرس محمد أبو جبل عرين الأبيض أمام حرس الحدود.

وأعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك تشكيل الفريق لمواجهة حرس الحدود ضمن مباريات الجولة الـ16 من مسابقة الدوري المصري.

وجاء محمود عواد وعبد الله جمعة وعمر السعيد على مقاعد البدلاء.

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ويأتي تشكيل الزمالك الأساسي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام.

الوسط: طارق حامد - يوسف أوباما - محمد أوناجم - أحمد سيد زيزو - إسلام جابر.

الهجوم: أشرف بنشرقي.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء: محمد عواد - محمد حسن - محمد عبد الغني - عمر السعيد - مصطفى فتحي - محمد عنتر - عبد الله جمعة.

ويحل الزمالك في المركز الخامس برصيد 25 نقطة من 13 مباراة فقط وله مباراتين مؤجلتين.

أما حرس الحدود فيأتي في المركز العاشر برصيد 18 نقطة من 15 مباراة.

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