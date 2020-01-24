عبد الحفيظ: قد نفكر في عودة حجازي.. وهذا شرط بيع أزارو نهاية الموسم

الجمعة، 24 يناير 2020 - 01:32

كتب : FilGoal

فرحة جول حجازى وشماريخ جماهير الاهلى مباراة الاهلى واسيك

أوضح سيد عب الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، موقف القلعة الحمراء من إعادة أحمد حجازي لصفوف الفريق.

حجازي لعب في الأهلي بين 2015 و2017، ولا يعيش أفضل مواسمه مع فريقه الحالي وست بروميتش ألبيون.

وسُئل عبد الحفيظ عن إمكانية التعاقد مع حجازي، ليجيب مدير الكرة في الأهلي: "في الانتقالات الشتوية الحالية لم يعد هذا خيارا، فلا يوجد استبدال".

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واستدرك في حديثه عبر أون سبورت: "لكن حجازي من العناصر المميزة، وقد نفكر فيه مع بداية الموسم المقبل".

وشدد: "علينا الانتظار أولا لمعرفة احتياج المدرب ريني فايلر وتقييم الموقف".

وكشف عبد الحفيظ عن الحالة التي يتمم فيها وليد أزارو إلى الاتفاق السعودي بشكل نهائي بعد انتهاء إعارته.

عبد الحفيظ قال: "إعارة أزارو تنتهي بعد 6 أشهر، والحالة الوحيدة لبيعه للاتفاق هي موافقة ثلاثية من كل الأطراف: الأهلي، والاتفاق، وأزارو".

وشدد: "يجب أن يوافق اللاعب على الخطوة، البيع لن يتم دون اتفاق كل الأطراف".

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