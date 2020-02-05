في الدرجة الثانية - هل تعرف أشقاء وليد سليمان وميدو جابر وأحمد ياسر ريان؟

في الأهلي صالح جمعة وفي الزمالك عبد الله جمعة، في الجونة أكرم توفيق وفي بيراميدز أحمد توفيق، في الزمالك محمود علاء وفي طلائع الجيش أحمد علاء.

هذا في الدوري الممتاز، ماذا عن الدرجات الأدنى؟

هناك شقيقان لوليد سليمان نجم الأهلي، وكذلك ميدو جابر لاعب مصر المقاصة. أحمد ياسر ريان شقيقه يلعب لنادي الترسانة، وشقيق إسلام محارب يلعب في الدرجة الثانية باستمرار.

FilGoal.com يستعرض لك "الأشقاء" في الكرة المصرية.

أحمد شديد قناوي ينشط حاليا في الإنتاج الحربي، شقيقه محمد يشارك على فترات مع المنيا، بينما محمود أساسي في الداخلية.

محمد فوزي حارس الإسماعيلي شقيقه يلعب في نفس مركزه، شريف هو حارس نادي الحرية بمرسى مطروح. شقيقهما الثالث مصطفى موجود في الأهلي.

إسلام محارب لاعب الجونة شقيقه شمس يشارك باستمرار مع دكرنس، بينما محمود وحيد ظهير الأهلي شقيقه محمد يلعب في المريخ.

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محمد العشري مدافع طنطا شقيقه ماهر يلعب في الألومنيوم، ووسيم شقيقهما الثالث يلعب في اتحاد الشرطة.

أحمد عبد الفتاح مهاجم الداخلية شقيقه محمد يلعب في بترول أسيوط.

كريم فؤاد لاعب إنبي شقيقه ميدو يلعب في بلدية المحلة وأخوه الآخر عبد الرحمن يلعب للمصرية للاتصالات معارا من سيراميكا. لهم شقيق آخر يلعب في دوري الدرجة الثالثة بالسعودية.

نادر رمضان لاعب الإسماعيلي شقيقه محمد يلعب في أبو قير للأسمدة.

علي حسين مهاجم الداخلية شقيقه أحمد يلعب في فاركو.

خالد عبد الفتاح لاعب سموحة شقيقه هشام يلعب في بني عبيد.

ميدو جابر لاعب مصر المقاصة شقيقه ديدا هو حارس نادي مصر، بينما شقيقهما عمر هو حامي عرين الترسانة.

ياسر ريان له نجلان، أحمد مهاجم الجونة، وإيهاب لاعب الترسانة.

ناصر نصر لاعب الجونة شقيقه مصطفى يلعب في الألومنيوم.

عماد سليمان كان لاعبا، طارق سليمان يلعب في دوري الدرجة الرابعة، كلاهما شقيقا وليد سليمان نجم الأهلي.

إسلام الفار لاعب غزل المحلة شقيقه ناصر يلعب في كسكادا المنتمي لدوري الدرجة الرابعة.

مبارك عبيد حارس شبان قنا شقيقه محمد يحرس مرمى قنا وشقيقهما السيد يحمي عرين أسوان.

حاتم توفيق لاعب المنصورة في الموسم الماضي، هو الرابع في عائلة توفيق بعد أحمد وعبد العزيز وأكرم.

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