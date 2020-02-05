سعد سمير: منافسونا بالقرعة أندية لا تساوي ربع تاريخ الأهلي

قال سعد سمير مدافع الأهلي إن فريقه قادر على تجاوز أي منافس في دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف سعد عبر قناة النهار "الكل يسأل عن منافسنا في دور الثمانية، كلهم كبار القارة، أي فريق سوف نواجهه كبير وقوي".

وأشار "بعد تأهلنا ثانيا، وطالما مباراة الإياب خارج مصر سيكون لها حسابات مختلفة، فالكل صعب على ملعبه سواء مازيمبي أو الترجي أو صن داونز، لذا لا يوجد خيار من الأفضل".

وشدد "لابد أيضا أن نعلم من نحن.. منافسونا في القرعة فرق تاريخها لا يساوي ربع تاريخ الأهلي ماضيه أو حاضره".

وواصل "ليس بالكلام، بل العمل، ونركز في البطولة، الموسم بدأ من الآن، لأنها المرحلة الأصعب، من يخسر سيخرج، لذا لابد من تركيز وهدف واحد، إذا أردنا الفوز سنفوز، بشرط أن يكون لدينا إصرار وتماسك قوي خارج ملعبنا، سنتأهل".

وعن إصابته بقطع في وتر أكيليس، قال سعد سمير "الجراح حدد برنامجا مدته 5 إلى 6 أشهر حسب الحالة والتحسن، أؤدي حاليا برنامج العلاج الطبيعي، والأمور تسير بشكل جيد".

وأوضح "سوف أسافر ألمانيا يوم 10 فبراير لعمل فترة تأهيل أسبوعين ثم أعود إلى القاهرة".

وبسؤاله عن مواجهة الزمالك في السوبر يوم 20 فبراير المقبل، استطرد"هدفنا حصد كل البطولات، هذا ليس جديدا على الأهلي مهما كان المنافس، احترامنا للمنافس هو من يجلب لنا البطولات، نحترم الزمالك وهدفنا البطولة للحصول على دفعة معنوية".

وأتم سعد تصريحاته "لن أضحك على أحد، الهدف الرئيسي هو دوري أبطال إفريقيا وهذا ما نراه في الصفقات ودعم مجلس الإدارة".

ويستعد الأهلي لمواجهة إما مازيمبي الكونغولي أو صن داونز الجنوب إفريقي أو الترجي التونسي في ربع نهائي البطولة، بعد تأهله كثاني مجموعته رفقة النجم الساحلي التونسي المتصدر.

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