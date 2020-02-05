رمضان صبحي: أتعافى جيدا وأعود للمباريات بعد بيراميدز

نفى رمضان صبحي لاعب الأهلي تجدد إصابته مثلما زعمت تقارير، مشيرا إلى عودته للمباريات بعد مواجهة بيراميدز يوم الخميس في الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز.

رمضان صبحي النادي : الأهلي الأهلي

وقال رمضان (23 عاما) في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي:"إصابتي لم تتجدد. مستمر في التأهيل للعودة بصورة طبيعية للتدريبات والمباريات".

وواصل اللاعب المعار للأهلي من هدرسفيلد تاون الإنجليزي "جاهز للمشاركة بعد مباراة بيراميدز".

ويحل الأهلي ضيفا على بيراميدز آملا مواصلة انطلاقته المميزة للدوري. ويتصدر المارد الأحمر ترتيب البطولة بالعلامة الكاملة بعد 12 مباراة.

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ومنذ إصابته في منتصف ديسمبر الماضي، يغيب رمضان عن المباريات.

ويتطلع الأهلي ليصبح جناحه جاهزا للمشاركة بدءا من مباراة طلائع الجيش في 10 فبراير، ثم المصري، ثم مواجهة الزمالك في كأس السوبر المصري في 20 فبراير.

وفي نهاية الشهر الجاري يلعب الأهلي ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

ويتعرف الأهلي على منافسه في البطولة القارية حين تجري القرعة مساء الأربعاء في القاهرة.

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