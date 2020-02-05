مدرب الترجي واثقا: أهلا بـ الأهلي أو الزمالك

الأربعاء، 05 فبراير 2020 - 10:16

كتب : FilGoal

الترجي التونسي - كأس العالم للأندية 2019

يثق مجدي تراوي مساعد المدير الفني للترجي التونسي في قدرة فريقه على الإطاحة بالأهلي أو الزمالك في الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا إذا أوقعته القرعة أمام أحد قطبي الكرة المصرية.

وقال لاعب الترجي السابق في حواره مع قناة إم.بي.سي مصر:"اللي ييجي مبروك" وذلك ردا على سؤال أيهما يفضل مواجهته، الأهلي أم الزمالك.

وينتظر الترجي، حامل لقب البطولة في آخر موسمين، قرعة الأربعاء في القاهرة للتعرف على منافسه.

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ويلعب فريق الدم والذهب ضد الزمالك أو الأهلي أو الوداد المغربي في ربع النهائي على أن يستضيف في رادس مباراة الإياب لأنه تصدر مجموعته في الدور ثمن النهائي.

وإذا وقع الترجي أمام الزمالك، فسيتواجه الفريقان 3 مرات خلال 3 أسابيع، لأنهما يتصارعان على كأس السوبر الإفريقي في 14 فبراير في الدوحة.

ولم يفز الترجي بالسوبر منذ تتويجه الوحيد باللقب في 1995، خسر في 1999 و2012 و2019.

وعلق تراوي على معاناة الترجي في السوبر قائلا:"نتمنى كسر هذه القاعدة أمام الزمالك".

وبعد تردد في خوض المباراة بسبب إقامتها في قطر، قرر الزمالك السفر للدوحة لمواجهة بطل تونس.

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