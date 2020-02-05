مدرب الترجي واثقا: أهلا بـ الأهلي أو الزمالك

يثق مجدي تراوي مساعد المدير الفني للترجي التونسي في قدرة فريقه على الإطاحة بالأهلي أو الزمالك في الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا إذا أوقعته القرعة أمام أحد قطبي الكرة المصرية.

وقال لاعب الترجي السابق في حواره مع قناة إم.بي.سي مصر:"اللي ييجي مبروك" وذلك ردا على سؤال أيهما يفضل مواجهته، الأهلي أم الزمالك.

وينتظر الترجي، حامل لقب البطولة في آخر موسمين، قرعة الأربعاء في القاهرة للتعرف على منافسه.

ويلعب فريق الدم والذهب ضد الزمالك أو الأهلي أو الوداد المغربي في ربع النهائي على أن يستضيف في رادس مباراة الإياب لأنه تصدر مجموعته في الدور ثمن النهائي.

وإذا وقع الترجي أمام الزمالك، فسيتواجه الفريقان 3 مرات خلال 3 أسابيع، لأنهما يتصارعان على كأس السوبر الإفريقي في 14 فبراير في الدوحة.

ولم يفز الترجي بالسوبر منذ تتويجه الوحيد باللقب في 1995، خسر في 1999 و2012 و2019.

وعلق تراوي على معاناة الترجي في السوبر قائلا:"نتمنى كسر هذه القاعدة أمام الزمالك".

وبعد تردد في خوض المباراة بسبب إقامتها في قطر، قرر الزمالك السفر للدوحة لمواجهة بطل تونس.

طالع أيضا

عمرو جمال: أتمنى حلا وديا لألعب ضد الأهلي

تعرف على حكم لقاء الزمالك والحدود

مواعيد مباريات الأربعاء وقرعة بطولتي إفريقيا للأندية

عمارة يختار منافس الأهلي في ربع نهائي الأبطال

تامر عبد الحميد يختار منافس الزمالك في ربع نهائي الأبطال

هل يحطم ليفربول رقم ميلان القياسي؟