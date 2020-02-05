الهلال السوداني لـ في الجول: تقدمنا باستئناف ضد عقوبة كاف

قال خالد الزومة مدير الكرة بنادي الهلال السوداني إن فريقه تقدم باستئناف رسمي ضد عقوبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" والتي وقعت على النادي يوم الثلاثاء على خلفية أحداث مباراة الأهلي. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح الزومة لـFilGoal.com قائلا: "أرسلنا الاستئناف صباح الأربعاء إلى الاتحاد الإفريقي لتخفيف العقوبات علينا، ما حدث كان أمرا طبيعيا يحدث في جميع ملاعب العالم، والنادي غير مسؤول عما حدث من حالات غضب".

وواصل "نزول الجماهير لأرض الملعب كان للاعتراض على الحكم المغربي رضوان جيد، الذي ظلم الفريق لكن لم يتعرض أحد من لاعبي الأهلي للاعتداء".

وأتم "الاتحاد السوداني أخطرنا أن الكاف أبلغهم بتقديم الأهلي لشكوى ضد الهلال رغم بيان النادي وهو ما أثار استغرابنا، لكن في النهاية نحن أشقاء ولهم كامل الحق في تقديم الشكاوى ولنا حق الرد".

مباراة الهلال السوداني والأهلي انتهت بالتعادل بنتيجة 1-1 ليتأهل الأخير كثاني مجموعته مع النجم الساحلي التونسي المتصدر، وشهدت اقتحام بعض المشجعين لملعب المباراة خلال أحداثها ما جعلها تتوقف لمدة وصلت إلى 10 دقائق تقريبا.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي أعلنت اليوم الثلاثاء خوض الهلال مبارياته الأربع المقبلة في المسابقات الإفريقية دون حضور الجماهير بعد المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 مع الأهلي.

هذا بالإضافة لتغريم النادي السوداني 100 ألف دولار منها 50 ألف دولار مع إيقاف التنفيذ بشرط عدم إدانته في حوادث مماثلة لما حدث في استاد الجوهرة الزرقاء.

وكذلك غرم كاف حسن محمد صالح مدير العلاقات العامة بنادي الهلال 10 آلاف دولار، مع إيقافه 5 مباريات.

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