محمد يوسف حكما لمباراة الزمالك وحرس الحدود

الأربعاء، 05 فبراير 2020 - 00:36

كتب : FilGoal

الزمالك - حرس الحدود

يدير محمد يوسف مباراة الزمالك وحرس الحدود في الجولة السادسة عشر من الدوري المصري.

ويعاونه سمير جمال وشهاب راشد، وعمرو عايد حكما رابعا.

وأدار محمد يوسف 3 مباريات سابقة في الدوري المصري الموسم الجاري، إذ أدار المباراة الافتتاحية في الموسم بين طلائع الجيش والمقاولون العرب.

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واسندت له مهمة تحكيم لقائي سموحة أمام إنبي والإسماعيلي في الجولتين الثالثة والرابعة عشر من الدوري.

وأشهَر يوسف 12 بطاقة صفراء الموسم الحالي في الدوري واحتسب ركلتي جزاء.

ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 25 نقطة، بينما يتواجد حرس الحدود في المركز العاشر برصيد 18 نقطة.

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