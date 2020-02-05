محمد يوسف حكما لمباراة الزمالك وحرس الحدود

يدير محمد يوسف مباراة الزمالك وحرس الحدود في الجولة السادسة عشر من الدوري المصري.

ويعاونه سمير جمال وشهاب راشد، وعمرو عايد حكما رابعا.

وأدار محمد يوسف 3 مباريات سابقة في الدوري المصري الموسم الجاري، إذ أدار المباراة الافتتاحية في الموسم بين طلائع الجيش والمقاولون العرب.

🔴 محمد يوسف حكما للزمالك والحدود فى الدورى الممتاز .... 🇪🇬🏆 اسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم للحكم محمد يوسف ادارة مباراة الزمالك وحرس الحدود الاربعاء فى الدورى الممتاز ويعاونه سمير جمال وشهاب راشد .. وعمرو عايد حكما رابعا#Efa#egyptian_premier_league pic.twitter.com/ziwRNU5nMA — EFA.eg (@EFA) February 4, 2020

واسندت له مهمة تحكيم لقائي سموحة أمام إنبي والإسماعيلي في الجولتين الثالثة والرابعة عشر من الدوري.

وأشهَر يوسف 12 بطاقة صفراء الموسم الحالي في الدوري واحتسب ركلتي جزاء.

ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 25 نقطة، بينما يتواجد حرس الحدود في المركز العاشر برصيد 18 نقطة.

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