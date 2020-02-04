قرعة إفريقيا - محمد عمارة لـ في الجول: مازيمبي الأفضل لـ الأهلي

يرى محمد عمارة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن مازيمبي الكونغولي هو الأنسب لمواجهة الأحمر في دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا.

قرعة ساخنة تنتظرها جماهير كرة القدم المصرية لمعرفة من سيواجه الأهلي والزمالك في دور الـ8 لدوري الأبطال.

وتنطلق القرعة في تمام السابعة من مساء غدا الأربعاء بتوقيت القاهرة.

وقال محمد عمارة لـFilGoal.com عن الأهلي: "مازيمبي الأفضل للأهلي لأنه في الوقت الحالي ليس أقوى من صن داونز أو الترجي".

وأضاف "الترجي في حالة رائعة بعد فوزه بلقب البطولة مرتين متتاليتين، وأيضا صن داونز فريق قوي للغاية".

وأكمل "الأهلي منذ بداية البطولة لا يقدم المستوى المطلوب منه، لكن الفريق الأحمر اعتاد على القتال في الأدوار النهائية من أجل الفوز بالألقاب".

وأتم تصريحاته "الأهلي فريق قوي ويضم لاعبين مميزين وقادر على تخطي أي فريق".

وسيلعب الأهلي ضد الترجي أو صن داونز أو مازيمبي، بينما يلعب الزمالك ضد النجم الساحلي أو صن داونز أو الترجي.

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