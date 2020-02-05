مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 5-2-2020 والقنوات الناقلة.. وقرعة أبطال إفريقيا والكونفدرالية

في تمام السابعة والنصف مساء يلتقي الزمالك مع حرس الحدود عبر قناة "أون سبورت" في إطار الجولة 16 من الدوري.

أما في إنجلترا فسوف يلتقي توتنام مع ساوثامبتون في إطار كأس الاتحاد الإنجليزي في تمام العاشرة إلا ربع مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 2".

وسيواجه بايرن ميونيخ نظيره هوفنهايم في تمام العاشرة إلا ربع مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 5".

أما في تمام السابعة مساء وعبر قناة "أون سبورت 2" سيتم نقل مراسم إجراء قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وينتظر الأهلي والزمالك معرفة منافسيهما في دوري الأبطال، فيما ينتظر المصري وبيراميدز معرفة منافسيهما في الكونفدرالية.

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