عمرو جمال: أتمنى حلا وديا للمشاركة أمام الأهلي.. وفايلر ترك بصمة مثل البدري

الأربعاء، 05 فبراير 2020 - 00:50

كتب : FilGoal

عمرو جمال

يتطلع عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش المعار من الأهلي، المشاركة أمام ناديه الأصلي في المباراة التي ستجمع الفريقين، في الجولة القادمة من بطولة الدوري.

وصرح عمرو جمال عبر قناة أون سبورت "أنا معار من الصفاقسي والأهلي، هناك شروط جزائية ليست كبيرة، وأتطلع لإنجاز مع الطلائع للعودة مجددا للأهلي".

وأكد "هناك بند يمنع مشاركتي، ولكن أتمنى مواجهة الأهلي، سأتحدث مع المسؤولين في الأمر، لأنني أحتاج لمتابعة أكبر، وأتطلع للوصول لحل ودي، لأنه بالتأكيد فريق طلائع الجيش يحتاجني".

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وأشار عمرو جمال "أنا ابن للأهلي، ولكن هذا لا يمنع، مشاركتي أمام الأهلي سعيا للعودة إليه، ولمساعدة فريقي الحالي على تحسين مركزه بالدوري".

وتطرق مهاجم الطلائع للحديث في شأن آخر، قائلا "أحب شريف إكرامي على المستوى الشخصي، إنه لاعب كبير، وإعلان رحيله بنهاية الموسم قرار صعب جدا بعد مسيرة طويلة مع الأهلي، فهو أحد قائدي الفريق، وله اسم وبصمة في بطولات النادي".

واستدرك "لكن أعتقد أن شريف إكرامي رأى أن الفريق يمر بمرحلة استقرار، وقراره لن يؤثر على الفريق، مثلما فعل بركات وأبوتريكة ووائل جمعة".

وأردف عمرو جمال "ربما وضع في الاعتبار الحفاظ على اسمه وشكله ولديه اطمئنان أن العناصر المتواجدة قادرة على استكمال المسيرة، وأن سنه لا يسمح له بالمشاركة أساسيا".

وشدد "شريف إكرامي لن يتخذ قرارا ليس محسوبا أو عاطفيا، بل القرار الأنسب له".

وأتم عمرو جمال تصريحاته "الأهلي يمر بفترة مميزة جدا تحت قيادة ريني فايلر، فهو من المدربين القلائل الذين تركوا بصمة في السنوات الأخيرة مثلما فعل حسام البدري، معهما بات للفريق شكل في الأداء، وأرى أن الوقت بات مناسبا لفوز الأهلي ببطولة إفريقيا رغم صعوبة المهمة".

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