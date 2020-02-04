مهاجم إنجلترا السابق: ماني أفضل من صلاح.. ويمكن تعويض رحيله بـ مبابي أو سانشو

يُفضّل دارين بينت مهاجم منتخب إنجلترا وتوتنام السابق بيع محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي لضم الفرنسي كيليان مبابي أو الإنجليزي جادون سانشو.

بينت قال لإذاعة "TalkSport" الإنجليزية: "نحن نعرف أن صلاح يسجل الكثير من الأهداف وهو لاعب مميز ويمتلك حذائين ذهبيين وأفضل لاعب في الدوري وتُوج بلقب دوري الأبطال وقريب من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي".

وتابع "لكن عندما تنظر بشكل عام لأسلوب اللعب، اعتقد أن ساديو ماني أفضل منه".

وأضاف "صلاح يسجل أكثر من ماني لكن عمل ماني جماعي أكثر وليس أنانيا، ينظر لزملائه أولا، لذلك ليس عليك بيع ماني فهو لاعب مهم".

وعن بيع محمد صلاح واصل "الأمر لا يتعلق ببيع صلاح مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، لكن إذا كان بإمكانك تعويضه سيكون مبابي أو لاعب آخر مثل سانشو، اعتقد أن الأمر يستحق التفكير فيه".

وأتم "أما عن فيرمينو، لا يسجل الكثير من الأهداف فهو يربط الخطوط ببعضها البعض، أنه من الأفضل في المسابقة ويُسهّم في دخول اللاعبين لمنطقة الجزاء والتحكم بالكرة هو لاعب رائع".

صلاح يتصدر ترتيب هدافي ليفربول الموسم الجاري برصيد 18 هدفا في جميع المسابقات الموسم الجاري.

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