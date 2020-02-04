المحكمة تستمع لأقوال المتهمين بتهديد أوزيل بالقتل

هدّد رجلان بقتل الألماني ميسوت أوزيل صانع ألعاب أرسنال الإنجليزي وتشويه سمعة والدته أثناء تهديدهما لحراس أمن منزل اللاعب.

كمال سيزر حارس أمن منزل أوزيل أخبر المحكمة أنه رأى كل من سالمان إكينشي وفرحات إركون في السابعة والنصف من مساء الثامن من أغسطس الماضي وثم عادا مرة أخرى لتهديد الألماني.

وقال وفقا لما جاء عبر شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "أقسما بالتركية وقالا أنهم سيشوها سمعة والدة أوزيل وأنهم سيعودون بعد 5 دقائق لقتل أوزيل وقتلي".

وتابع "بدأنا مطاردة الثنائي لأننا كنا غاضبين من أجل أوزيل بعد تعرضه في وقت سابق لهجوم وكنا خائفين أيضا مما قد يحدث".

وأتم "لدينا المسئولية من أجل حماية أوزيل".

في المقابل نفى المتهمان وكلاهما من مدينة توتنام بشمال لندن وجود أي محاولة للاعتداء على حراس أوزيل الشخصيين أو إجراء محادثة معهم".

ولم يحضر اللاعب الألماني جلسة المحكمة.

ماذا حدث؟

صحيفة "تيليجراف" البريطانية ذكرت أن الشرطة اعتقلت رجلين في أغسطس الماضي خارج منزل أوزيل.

وقالت الصحيفة إنه قد يكون واحدا من الأسباب التي دفعت إلى استبعاد أوزيل من مباراة نيوكاسل يونايتد في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي.

الصحيفة ذكرت أن الرجلين دخلا في مشادة مع رجال الأمن المتواجدين خارج منزل أوزيل شمال لندن.

وذكرت الصحيفة أن الرجلين هما فرحات إركان، وسلمان إكينجي، يبلغ كل منها 27 عاما، وقد تلقيا اتهامات من الشرطة يوم الجمعة، ومن المقرر مثولهما أمام القضاء الشهر المقبل.

وكان كولاسنياك قد أحبط محاولة سرقة -رفقة أوزيل- من إحدى العصابات المسلحة في شوراع لندن قبل أيام من بداية الموسم.

أثناء سير الثنائي في إحدى شوارع لندن، شاهدا شخصان ملثمان يستقلان دراجة نارية ثم وقفا جوار إحدى السيارات في الشارع وأشهرا الأسلحة البيضاء لقائد السيارة.

ما دفع كولاسنياك وأوزيل للركض نحو السيارة والاشتباك معهما، قبل أن يهرب أفراد العصابة.

وأصدر نادي أرسنال بيانا حول الحادثة يؤكد خلاله سلامة اللاعبان وعدم تعرضهما لأي إصابات.

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