سايليمايكرس: لم أفهم تعليمات بيولي.. ولم أكن أعرف بأي مركز سألعب

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 - 18:44

كتب : FilGoal

أليسكيس سايليمايكرس - ميلان

اعترف أليسكيس سايليمايكرس لاعب ميلان الإيطالي الجديد أنه لم يعرف في أي مركز سيلعب أمام هيلاس فيرونا في مباراة الفريق الأخيرة بالدوري الإيطالي.

أليسكيس انضم لميلان في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية قادما من أندرلخت البلجيكي لتعويض رحيل الإسباني سوزو لصفوف إشبيلية (طالع التفاصيل).

مشاركة اللاعب الأولى جاءت سريعة كبديل في الدقائق الـ 12 الأخيرة أمام هيلاس فيرونا في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 بين الفريقين.

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البلجيكي البالغ 20 عاما تحدث في المؤتمر الصحفي لتقديمه قائلا عن ظهوره الأول بقميص الروسونيري "كنت متوترا قليلا خاصة عندما أعطاني ستيفانو بيولي التعليمات بالإيطالية ولم أفهم أي شيء".

وتابع "لأكون صادقا، لم أكن أعرف في أي مركز سألعب عندما رأيت دافيدي كالابريا خارجا".

وأضاف "تفهّمت أنني سألعب في مركز الظهير المتقدم خاصة بعدما خاض الخصم المباراة بـ 10 لاعبين بعد طرد سفيان أمرابط".

وعن المشاركة بقميص ميلان ومواجهة مواطنه روميلو لوكاكو في الدربي الأسبوع المقبل واصل "هدفي أن أصبح لاعبا أساسيا في أسرع وقت ممكن، في الأسبوع المقبل ستكون مباراة الدربي".

وأتم "لوكاكو تواصل معي وأخبرني بضرورة أن نلتقي لتعريفي بأفضل الأماكن المتاحة في المدينة".

ويعد أليسكس هو سادس لاعب بلجيكي يرتدي ألوان الأحمر والأسود، إذ سبقه 5 لاعبين ولم يشارك سوى إريك جريتس في 20 مباراة بقميص النادي في موسم 1983-84.

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