ميلان يضم سايليمايكرس ويستعيد خدمات لاكسالت

ضم ميلان أليكسيس سايليمايكرس الجناح البلجيكي الشاب قادما من أندرلخت، وقطع إعارة الأوروجوياني دييجو لاكسالت من تورينو.

سعى الروسونيري لتعويض رحيل الإسباني سوزو على سبيل الإعارة إلى إشبيلية وضم البلجيكي البالغ 20 عاما.

ويشغل سايليمايكرس مركز الجناح الأيمن وصانع ألعاب وشارك الموسم الجاري بقميص البنفسجي البلجيكي في 19 مباراة سجل هدفين وصنع 4.

اللاعب الشاب سينضم مقابل 7 مليون يورو على، مقسمة إلى 3.5 مليون يورو على سبيل الإعارة ومثلها عند توقيع عقود البيع النهائي بنهاية الموسم.

ويعد أليسكس هو سادس لاعب بلجيكي يرتدي ألوان الأحمر والأسود، إذ سبقه 5 لاعبين ولم يشارك سوى إريك جريتس في 20 مباراة بقميص النادي في موسم 1983-84.

وفي ظل فشل صفقة الظهير الأمريكي أنتوني روبنسون القادم من ويجان أثليتك الإنجليزي بسبب تأخر إجراءه للفحص الطبي والذي لن ينتهي قبل 72 ساعة.

استعاد ميلان خدمات الظهير الأوروجوياني دييجو لاكالست بعد قطع إعارته من تورينو.

الأوروجوياني البالغ 26 عاما شارك مع التورو في 18 مباراة الموسم الجاري، ظهر في 5 منها فقط بشكل أساسي.

ومع ميلان شارك لاكالست الموسم الماضي في 29 مباراة وصنع هدفا وحيدا وعاد لتعويض رحيل السويسري ريكاردو رودريجيز لصفوف آيندهوفن الهولندي.

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