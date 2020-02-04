كيف يفكر جوارديولا لدعم دفاع سيتي.. مفاضلة بين الراحلين و4 حلول مطروحة

أزمة دفاعية كبرى ضربت مانشستر سيتي في الموسم الجاري وتسببت في ابتعاد الفريق السماوي عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي لصالح ليفربول.

إصابة طويلة تعرض لها إيمريك لابورت وأخرى للمدافع جون ستونز فضلا عن تراجع مستواه بشكل كبير، ما اضطر جوسيب جوارديولا المدير الفني للفريق يعتمد على لاعب الوسط فيرناندينيو في مركز قلب الدفاع في الكثير من المباريات.

ولكن ما الخطة التي وضعة جوارديولا لدعم دفاع فريقه في الموسم المقبل، هذا ما كشفت عنه صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية.

ويرغب جوارديولا أولا في التخلص من واحدا من ثنائي دفاع الفريق الحالي، سواء جون ستونز أو نيكولاس أوتاميندي، وإن كان الأقرب للرحيل هو الأخير.

الأرجنتيني أوتاميندي قد يكون بنسبة كبيرة ضحية جوارديولا في الموسم المقبل رغبة من المدرب الإسباني في التخلي عنه.

أما ستونز لا يفضل جوارديولا الاعتماد عليه أساسيا نظرا لتراجع مستواه بشكل كبير، وارتكابه للكثير من الأخطاء في التمركز والتغطية وفقا لما ذكرته الصحيفة.

لذلك وضع جوارديولا 4 أسماء للتعاقد مع من بينهم مع مدافع أو اثنين في الصيف المقبل.

الاسم الأول هو باو توريس مدافع فياريال الإسباني.

توريس يبلغ من العمر 23 عاما ويقدم مستوى جيد مع فريقه هذا الموسم.

أما الاسم الثاني المطروح على طاولة جوارديولا هو لويس دانك مدافع برايتون الإنجليزي.

ويبلغ دانك من العمر 28 عاما ويقدم مستوى ثابت مع فريقه في المواسم الماضية في الدوري الإنجليزي.

الاسم الثالث هو ميلان سكرينار مدافع إنتر ميلان الإيطالي ومنتخب سلوفاكيا.

سكرينار البالغ من العمر 24 عاما واحدا من أفضل المدافعين في الدوري الإيطالي خلال المواسم السابقة لذلك سيسعى جوارديولا لضمه في الصيف.

وأخيرا روبين دياز مدافع بنفيكا ومنتخب البرتغال.

دياز يبلغ من العمر 22 عاما وكان هدفا للكثير من الأندية في فترة الانتقالات الشتوية السابقة.

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