كيف يفكر جوارديولا لدعم دفاع سيتي.. مفاضلة بين الراحلين و4 حلول مطروحة

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 - 18:38

كتب : FilGoal

جوارديولا

أزمة دفاعية كبرى ضربت مانشستر سيتي في الموسم الجاري وتسببت في ابتعاد الفريق السماوي عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي لصالح ليفربول.

إصابة طويلة تعرض لها إيمريك لابورت وأخرى للمدافع جون ستونز فضلا عن تراجع مستواه بشكل كبير، ما اضطر جوسيب جوارديولا المدير الفني للفريق يعتمد على لاعب الوسط فيرناندينيو في مركز قلب الدفاع في الكثير من المباريات.

ولكن ما الخطة التي وضعة جوارديولا لدعم دفاع فريقه في الموسم المقبل، هذا ما كشفت عنه صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية.

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ويرغب جوارديولا أولا في التخلص من واحدا من ثنائي دفاع الفريق الحالي، سواء جون ستونز أو نيكولاس أوتاميندي، وإن كان الأقرب للرحيل هو الأخير.

الأرجنتيني أوتاميندي قد يكون بنسبة كبيرة ضحية جوارديولا في الموسم المقبل رغبة من المدرب الإسباني في التخلي عنه.

أما ستونز لا يفضل جوارديولا الاعتماد عليه أساسيا نظرا لتراجع مستواه بشكل كبير، وارتكابه للكثير من الأخطاء في التمركز والتغطية وفقا لما ذكرته الصحيفة.

لذلك وضع جوارديولا 4 أسماء للتعاقد مع من بينهم مع مدافع أو اثنين في الصيف المقبل.

الاسم الأول هو باو توريس مدافع فياريال الإسباني.

توريس يبلغ من العمر 23 عاما ويقدم مستوى جيد مع فريقه هذا الموسم.

أما الاسم الثاني المطروح على طاولة جوارديولا هو لويس دانك مدافع برايتون الإنجليزي.

ويبلغ دانك من العمر 28 عاما ويقدم مستوى ثابت مع فريقه في المواسم الماضية في الدوري الإنجليزي.

الاسم الثالث هو ميلان سكرينار مدافع إنتر ميلان الإيطالي ومنتخب سلوفاكيا.

سكرينار البالغ من العمر 24 عاما واحدا من أفضل المدافعين في الدوري الإيطالي خلال المواسم السابقة لذلك سيسعى جوارديولا لضمه في الصيف.

MILAN, ITALY - NOVEMBER 9: Milan Skriniar of FC Internazionale Milano during the Italian Serie A match between Internazionale v Hellas Verona at the San Siro on November 9, 2019 in Milan Italy (Photo by Mattia Ozbot/Soccrates/Getty Images)

وأخيرا روبين دياز مدافع بنفيكا ومنتخب البرتغال.

دياز يبلغ من العمر 22 عاما وكان هدفا للكثير من الأندية في فترة الانتقالات الشتوية السابقة.

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