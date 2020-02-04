الهلال لـ في الجول: نفكر في الاستئناف على عقوبة كاف غير المبررة.. ولكن

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 - 17:46

كتب : محمد عبد العظيم

أيمن أشرف - الأهلي - الهلال

يفكر مجلس إدارة الهلال السوداني في الاستئناف على العقوبة الموقعة عليه من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعدما وصفها مدير الكرة بـ"غير المبررة".

وتحدث خالد الزومة مدير الكرة في الهلال لـFilGoal.com قائلا: "مجلس الإدارة يفكر في الاستئناف على العقوبة غير المبررة".

وأكمل "أرسلنا خطابا أمس الإثنين لتوضيح موقف النادي ورئيسه السيد أشرف الكاردينال".

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وأتم "لكن قبل الاستئناف على العقوبة سيعقد مجلس الإدارة اجتماعا عاجلا لمناقشة القرارات".

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي أعلنت اليوم الثلاثاء خوض الهلال مبارياته الأربع المقبلة في المسابقات الإفريقية دون حضور الجماهير.

هذا بالإضافة لتغريم النادي السوداني 100 ألف دولار منها 50 ألف دولار مع إيقاف التنفيذ بشرط عدم إدانته في حوادث مماثلة لما حدث في استاد الجوهرة الزرقاء.

وكذلك غرم كاف حسن محمد صالح مدير العلاقات العامة بنادي الهلال 10 آلاف دولار، مع إيقافه 5 مباريات.

يذكر أن تقرير حكم لقاء الهلال والأهلي رضوان جيد، أكد على إنهاء المباراة بشكل طبيعي.

وبالتالي، يتأهل الأهلي إلى دور الثمانية كوصيف لمجموعته التي تصدرها النجم الساحلي التونسي دون تغيير عن الموقف الحالي، ويقابل إما صن داونز الجنوب إفريقي أو مازيمبي الكونغولي أو الترجي التونسي حامل اللقب في القرعة التي تقام يوم الأربعاء.

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