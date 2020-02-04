مرتضى منصور: الزمالك فسخ عقد بوطيب

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 - 15:52

كتب : أحمد شوقي صلاح

خالد بوطيب - الزمالك - الإنتاج الحربي

كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك أن النادي فسخ عقده مع خالد بوطيب مهاجم الفريق.

خالد بوطيب

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال منصور في تصريحات للصحفيين: "بوطيب لا يحضر إلى النادي وممتنع عن التدريبات".

وشدد "نحن لا نستطيع التواصل معه، وقررنا فسخ التعاقد معه".

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ويأتي ذلك الأمر بعدما كشف مصدر في اتحاد الكرة المصري عن تقديم لمذكرة إثبات حق، بشأن عدم تقاضيه جزء من مستحقاته لدى النادي الأبيض.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "بوطيب قدم مذكرة لاتحاد الكرة بشأن شيك مستحق له من قيمة مستحقاته، لم يحصل عليه لمدة 3 أشهر حسبما قال المهاجم المغربي".

وأضاف "ما قام به بوطيب هو مذكرة إثبات واقعة وحق في ذلك الأمر".

وشدد "ما قام به بوطيب تمهيد لشكواه ضد الزمالك لدى الاتحاد الدولي (فيفا) بسبب عدم تسلمه لمستحقاته، حسبما يرى المهاجم المغربي".

صاحب الـ32 عاما انضم للزمالك في الشتاء الماضي من مالاتياسبور التركي.

وسجل المغربي الدولي 4 أهداف في 16 مشاركة مع الزمالك.

ويملك بوطيب 8 أهداف دولية مع منتخب المغرب في 20 مشاركة بقميص أسود الأطلس.

ويغيب اللاعب عن المشاركة مع الزمالك منذ أكتوبر الماضي.

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