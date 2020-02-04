مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: بوطيب قدم مذكرة "إثبات حق" تمهيدا لشكواه ضد الزمالك

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 - 15:20

كتب : عاطف شادي

خالد بوطيب - الزمالك

كشف مصدر في اتحاد الكرة المصري عن تقديم خالد بوطيب مهاجم الزمالك لمذكرة إثبات حق، بشأن عدم تقاضيه جزء من مستحقاته لدى النادي الأبيض.

خالد بوطيب

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال المصدر لـFilGoal.com: "بوطيب قدم مذكرة لاتحاد الكرة بشأن شيك مستحق له من قيمة مستحقاته، لم يحصل عليه لمدة 3 أشهر حسبما قال المهاجم المغربي".

وأضاف "ما قام به بوطيب هو مذكرة إثبات واقعة وحق في ذلك الأمر".

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وشدد "ما قام به بوطيب تمهيد لشكواه ضد الزمالك لدى الاتحاد الدولي (فيفا) بسبب عدم تسلمه لمستحقاته، حسبما يرى المهاجم المغربي".

صاحب الـ32 عاما انضم للزمالك في الشتاء الماضي من مالاتياسبور التركي.

وسجل المغربي الدولي 4 أهداف في 16 مشاركة مع الزمالك.

ويملك بوطيب 8 أهداف دولية مع منتخب المغرب في 20 مشاركة بقميص أسود الأطلس.

ويغيب اللاعب عن المشاركة مع الزمالك منذ أكتوبر الماضي.

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