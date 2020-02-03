وكيله: بيل لن يعود إلى توتنام.. من الصعب على معظم الأندية تغطية نفقاته

الإثنين، 03 فبراير 2020 - 16:03

كتب : FilGoal

جاريث بيل - ريال مدريد

قال جوناثان بارنيت وكيل أعمال جاريث بيل نجم ريال مدريد، إن اللاعب لن يعود إلى فريقه السابق توتنام، مشيرا إلى أنه سعيد بوضعه الحالي مع النادي الملكي، وحينما ينتهي عقده سيبدأ في التفكير في خطوته التالية.

وصرح بارنيت كما نقلت شبكة "سكاي سبورتس" قائلا: "لا أعتقد أن بيل سيعود لتوتنام، إنه في موقع محظوظ للغاية، حينما ينتهي عقده، سنجلس سويا مع عائلته لنقرر ما يرغب في فعله، جاريث سعيد للغاية مع ريال مدريد".

وواصل "لنكن واقعيين، من الصعب لمعظم الأندية الحصول على خدمات بيل ماديا".

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وأكمل "من الجيد أن نقول، حسنا امنحوه تلك الأموال التي يطلبها وليلعب في مكان آخر، لكن الأمر ليس حول المال فقط".

وأتم "الأمر يتمحور حول نمط الحياة وأطفاله الذين نشأوا في مدينة مدريد".

صاحب الـ30 عاما انضم إلى ريال مدريد قادما من توتنام في صيف 2013 بمبلغ 101 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2022.

وشارك النجم الويلزي خلال الموسم الجاري في 15 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.

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