أمير مرتضى: نريد بطولتي شهر فبراير.. وكارتيرون سيقوم بالتدوير في مواجهتي الدوري

شدد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في الزمالك، أن الفريق يستهدف حصد البطولتين اللتين ينافس عليهما في شهر فبراير الجاري.

الزمالك يواجه الترجي التونسي يوم 14 فبراير في الدوحة في السوبر الإفريقي، قبل أن ينافس الأهلي على السوبر المحلي في أبو ظبي بعد 6 أيام.

وقال أمير مرتضى في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك: "شهر فبراير مهم جدا للفريق، ويتضمن مواجهات حاسمة بينهما مواجهتين ببطولتين، ولهما استعدادات خاصة".

وأردف "هدفنا حصد البطولتين، ولدينا أيضا مباراتين بالدوري أمام حرس الحدود والإسماعيلي، ونسعى لحصد نقاطهما، حيث سيكونا بروفة قوية لمباراتي السوبر".

واستدرك أمير مرتضى: "لا نقلل من بطولة الدوري، ولا من المواجهتين الهامتين فيهما، لكن المدير الفني للفريق (باتريس كارتيرون) سيقوم بتدوير العناصر خلالهما للوصول لأفضل استعداد ممكن".

وأتم أمير مرتضى بأن ختام الشهر سيشهد مواجهة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في القاهرة، ضد النجم الساحلي أو الترجي التونسيان، أو صن داونز الجنوب إفريقي.

ويواجه الزمالك أيضا الأهلي في الدوري يوم 24 فبراير.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة من 13 مباراة فقط وله مباراتين مؤجلتين.

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