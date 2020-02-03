بيونتك ساخرا بعد الرحيل: ميلان اعتاد تغيير مهاجمه كل عام

سخر شيشتوف بيونتك، المنتقل حديثا من ميلان الإيطالي إلى هيرتا برلين الألماني، من الأول الذي لعب له لمدة عام واحد.

شيشتوف بيونتك النادي : هيرتا برلين ميلان

وقال المهاجم البالغ عمره 24 عاما في حواره مع صحيفة سوبر إكسبرس البولندية:"قضيت عاما طيبا هناك (في ميلان)، رغم أن الشهور الأخيرة لم تكن سهلة. في عام سجلت 16 هدفا، ليس رقما سيئا، لكن آلت الأمور إلى الرحيل".

وواصل لاعب بولندا "في ميلان يغيرون المهاجم كل عام، ربما أصبحت عادة في النادي. لم أكن مؤثرا في المباريات الأخيرة والفريق بصفة عامة لم يسجل الكثير".

واستمر لاعب جنوى السابق "ميلان سيظل في قلبي لبقية حياتي. استقبلني الجمهور وكل من في النادي بشكل رائع في البداية. هكذا عالم كرة القدم، لكن الحياة تستمر".

شارك بيونتك في 41 مباراة مع ميلان منذ انضمامه للفريق في يناير 2019، سجل 16 هدفا منها 5 فقط في الموسم الحالي.

وبعد عودة اللاعب المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش تقلص دور بيونتك مع ميلان ليرحل إلى الدوري الألماني مقابل 27 مليون يورو.

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