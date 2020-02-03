مواعيد مباريات الإثنين 3-2-2020 والقنوات الناقلة – عودة الدوري المصري

الإثنين، 03 فبراير 2020 - 00:07

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الاتحاد

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الإثنين، والموافق 3 فبراير 2019، والقنوات الناقلة.

للتعرف على مواعيد كل المباريات من هنا

يعود الدوري المصري بمباريات الجولة الـ16، والبداية ستكون في الثانية والنصف ظهرا بلقاء أسوان مع الإسماعيلي. مباراة منقولة عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت.

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في الخامسة مساء، سنكون على موعد مع مباراتين. الإنتاج الحربي يلاقي الاتحاد السكندري، وتذاع المباراة عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت.

وفي نفس التوقيت، يلعب إنبي مع المقاولون العرب. مباراة منقولة عبر قناة أون سبورت 2.

ويختتم سموحة مباريات اليوم بمواجهة مصر للمقاصة الساعة السابعة والنصف مساء. وتذاع المباراة عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت.

في إيطاليا أيضا، يلتقي سامبدوريا مع نابولي الساعة العاشرة إلا ربع مساء. مباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورت 4.

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