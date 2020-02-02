أحمد مرتضى: رئيس كاف أخبرني بعدم إقامة السوبر في قطر إذا لم يُنفذ طلب الزمالك

الأحد، 02 فبراير 2020 - 23:47

كتب : FilGoal

أبو ريدة و أحمد أحمد و إنفانتينو في حفل الجمعية العمومية للكاف

كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تفاصيل حديثه مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي (كاف) بخصوص لقاء السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي.

وقال أحمد مرتضى منصور: "رئيس الزمالك تلقى تهديدات على هاتفه الشخصي بإيذاء بعثة الزمالك في قطر".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة أون سبورت "ومن هنا طلبنا بحقنا في وجود تأمين للبعثة في قطر. تحدثت مع أحمد أحمد وأعضاء كاف وأخبرتهم بكل شيء وبالمستندات".

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وتابع "تأمين البعثة سيكون من مسؤولية البلد المستضيف للبطولة، ولذلك طلب الاتحاد الإفريقي من نظيره القطري كتابة تعهد رسمي بتأمين بعثة الزمالك".

وأكمل حديثه قائلا: "أحمد أحمد أخبرني بأنه في حالة عدم تعهد قطر بتأمين بعثة الزمالك، مثلما طلبنا، فإن اللقاء لن يقام في قطر".

وتابع "ننتظر الآن التعهد الرسمي بالتأمين من أجل اللعب في قطر. رد الاتحاد الإفريقي النهائي سيكون خلال يومين على الأكثر".

وأعلن الزمالك في وقت سابق تأجيل المؤتمرالصحفي الخاص بإعلان موقف الفريق النهائي من لقاء السوبر الإفريقي ليوم الثلاثاء.

من المنتظر أن يكشف مرتضى منصور رئيس الزمالك موقف ناديه بخصوص مواجهة الترجي في قطر.

السوبر الإفريقي يقام في قطر بين الترجي بطل دوري أبطال إفريقيا والزمالك بطل الكونفدرالية في الـ 14 من شهر فبراير المقبل.

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