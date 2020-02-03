تنس - دجوكوفيتش يستعيد صدارة التصنيف ويقترب من الرقم التاريخي.. ومركز قياسي للتونسية أنس

استعاد الصربي نوفاك دجوكوفيتش صدارة التصنيف العالمي للتنس بعد تتويجه بلقب أستراليا المفتوحة للمرة الثامنة في تاريخه.

وتصدر دجوكوفيتش التصنيف العالمي بـ 9720 نقطة متخطيا الإسباني رافائيل نادال صاحب الـ 9395 نقطة.

بينما احتل السويسري روجر فيدرير المركز الثالث بـ 7130 نقطة ويليه النمساوي دومينيك ثيم وصيف أسترالي المفتوحة بـ 7045 نقطة.

وبذلك يكون دجوكوفيتش قد وصل إلى 276 أسبوعا في صدارة التصنيف العالمي ويقترب بشدة من رقم بيت سامبراس بـ 286 أسبوعا.

ويأتي روجر فيدرير في المركز الأول وصاحب الرقم القياسي العالمي بـ 310 أسبوعا على قمة التصنيف العالمي.

أما في تصنيف السيدات فحافظت الأسترالية أشلي بارتي على قمة التصنيف العالمي بينما صعدت الرومانية سيمون هاليب للمركز الثاني.

وارتفع التصنيف العالمي للتونسية أنس جابر إلى المركز 45 عالميا بصعود 33 مركزا بعد إنجاز وصولها لربع نهائي أستراليا المفتوحة للتنس.

ويعتبر ذلك المركز هو الأفضل في تاريخ اللاعبة التونسية في ملاعب التنس.

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