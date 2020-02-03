كلوب: لا نخسر لأننا ندخل كل مباراة خوفا من الهبوط للدرجة الثانية

الإثنين، 03 فبراير 2020 - 12:39

كتب : FilGoal

كلوب

وصف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول موقف لاعبيه من السعى الدائم للفوز بمباريات الدوري الإنجليزي بموقف الفرق التي تصارع للنجاة من الهبوط مع ضرورة الفوز في كل مباراة.

وحقق ليفربول الفوز رقم 24 من أصل 25 مباراة لعبها هذا الموسم، وذلك على حساب ساوثامبتون بنتيجة 4-0 ليضع يدا على اللقب مع توسيع الفارق في الصدارة.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "الأمر لا يتعلق بالاعتقاد أن الموسم انتهى بعد مباراة مثل التي قدمناها أمام ساوثامبتون، الموسم لم ينته، الأمر فقط يتعلق بإظهار الاحترام للمنافس في جميع المواقف".

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وأضاف "اللاعبون يتعاملون مع الأمر على أنه في حالة الخسارة سنهبط من الدوري. هذه هي الطريقة الوحيدة للفوز بالمباريات".

وأكمل "هل رأيتهم أداء لاعبي ليفربول أمام ساوثامبتون؟ هل هذا أداء لاعبين يتقدمون في صدارة الدوري بفارق 19 نقطة؟ بكل تأكيد لا".

بعد الفوز رفع الريدز الفارق في الصدارة إلى 22 نقطة، وساعده في ذلك خسارة ملاحقه مانشستر سيتي من توتنام يوم الأحد.

يدخل ليفربول فترة العطلة الشتوية لمدة أسبوعين قبل ملاقاة نورويتش سيتي يوم 15 فبراير ضمن الجولة 26 من الدوري.

وقرر كلوب لعب مباراة إعادة الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي ضد شوروسبري تاون يوم الثلاثاء بفريق الشباب، وبقيادة مدرب الأكاديمية.

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