كلوب: مهارات فيرمينو تجعل الأمور أكثر سهولة.. لا أحد مثله

أسهب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول في الإشادة بمهاجمه روبرتو فيرمينو واصفاً إياه بالموهبة الفريدة عقب قيامه بصناعة ثلاثة أهداف يوم السبت أمام ساوثامبتون.

وصنع فيرمينو 3 أهداف في فوز ليفربول برباعية نظيفة علي ساوثامبتون ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "فيرمينو فريد من نوعه. هو شخص مميز للغاية وذكي للغاية".

وأضاف "مهاراته تجعل الأمور أكثر سهولة بالنسبة لنا. هو لا يستطيع اللعب بشكل فردي ويجيد استغلال مهارات زملائه. أنا لا أعرف لاعبا مثله".

ومع عودة فابينيو للتشكيل الأساسي، تقدم هندرسون للأمام في خط الوسط، مسجلاً هدفاً وصانعاً آخر لمحمد صلاح.

وعن المستوى الجيد الذي ظهر به ثنائي الوسط هندرسون وفابينيو، أوضح كلوب: "فابينيو ذو توجه دفاعي أكثر من هندرسون. كان علينا السيطرة على الهجمات المرتدة لساوثامبتون. فابينيو بذل مجهوداً كبيراً للقيام بالأمر. بالنسبة لنا، كان من أهم مفاتيح اللعب خلال المباراة".

وأكمل "كنا بحاجة إلى لاعب هادئ في الوسط. قمنا بالاستعانة به على الصعيد الهجومي أكثر في الشوط الثاني. استخدم فابينيو سرعته وقوته لمساعدة الفريق، ومع مهارات هندرسون في الوسط باتت الأمور أفضل".

video:1

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق 22 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي قبل 13 جولة من نهاية الموسم.

طالع أيضا

إكرامي مصدوم من قرار نجله

أين يذهب شريف إكرامي؟

مواعيد مباريات الإثنين

برشلونة يسقط ليفانتي بثنائية مراهقه

إنتر يستعيد وصافة الدوري

الزمالك يكشف رد كاف على طلباته بشأن السوبر