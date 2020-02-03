بعد إعلان إنفانتينو.. كاف يقرر عدم تجديد انتداب سامورا

قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عدم تجديد انتداب فاطمة سامورا السكرتير التنفيذي للاتحاد الدولي (فيفا) لدى الكيان الحاكم للكرة الإفريقية.

وبذلك، ينتهي انتداب سامورا التي أتت بقرار من فيفا للإشراف على كاف بنهاية يوم الأول من فبراير الجاري.

وأعلن فيفا أن مهمة سامورا في كاف والتي استمرت لـ6 أشهر "أُتممت بنجاح".

وأصدر كاف بيانا صحفيا عقب القرار، حيث اتفق أعضاء اللجنة التنفيذية على مناقشة الأطروحات الموضوعة من قبل رئيس فيفا، جياني إنفانتينو، التي أعلنها في ندوة استضافها كاف مطلع الشهر الجاري في المغرب.

إنفانتينو تحدث عن تطوير الكرة الإفريقية، عن طريق إقامة كأس أمم إفريقيا كل 4 سنوات بدلا من عامين، بجانب أنشاء دوري إفريقي لـ20 ناد من عمالقة القارة مع استثمار مليار دولار في الكرة الإفريقية لتطوير البنية التحتية، و"بناء استاد ضخم في كل دولة من الدول الأعضاء في كاف البالغ عددهم 54".

كل ما قاله إنفانتينو كان جزء من استراتيجية فيفا/كاف لتطوير الكرة الإفريقية كما أطلق عليها السويسري، حيث أيضا أعلن عن برنامج خاص للتحكيم الإفريقي وقال: "سنأخذ أفضل 20 حكما إفريقيا، نجعلهم محترفين، ونمنحهم عقودا احترافية دائمة ليحموا قواعد اللعبة ويظلوا أسيادا لقرارهم".

خطة إنفانتينو تتضمن زيادة مسابقات الشباب في إفريقيا والعالم، وإنشاء دوري عالمي للكرة النسائية، بجانب دوري إفريقي يضم 20 ناديا تساهم بـ20 مليون دولار كل 5 سنوات بجانب أندية أخرى تتأهل من البطولات المحلية.

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