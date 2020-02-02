جوارديولا يحاضر لاعبي سيتي لـ45 دقيقة في غرفة الملابس بعد لقاء توتنام

حاضر جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي لاعبيه في غرف خلع الملابس عقب مباراة توتنام لمدة 45 دقيقة.

وخسر مانشستر سيتي ضد توتنام بثنائية دون رد في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية عن تأخر لاعبي مانشستر سيتي في الخروج من غرف الملابس عقب المباراة بسبب حديث مدربهم جوارديولا.

وقالت الصحيفة إن جوارديولا لم ينتقد أداء لاعبيه.

وفضل جوارديولا التحدث مع الجهاز الفني المعاون له عقب المباراة مباشرة في غرف الملابس ثم التحدث مع اللاعبين عن بعض الأمور التي حدثت في المواجهة.

ويرى جوارديولا أن فريقه كان الأفضل في مباراة توتنام رغم الخسارة. (طالع تصريحاته كاملة)

واتسع الفارق بين مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني وليفربول متصدر الترتيب في الدوري الإنجليزي إلى 22 نقطة.

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