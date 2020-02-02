جوارديولا: كنا الأفضل أمام توتنام وخسرنا مثلما حدث ضد يونايتد
الأحد، 02 فبراير 2020 - 22:27
كتب : FilGoal
يرى جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن خسارة فريقه أمام توتنام تشبه الهزيمة التي تلقاها قبل أمام أمام مانشستر يونايتد.
وخسر مانشستر سيتي ضد توتنام بثنائية دون رد في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.
وقال جوارديولا عقب المباراة: "لعبنا جيدا ولكننا خسرنا في النهاية".
وأضاف في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" "كان لهم في المباراة فرصتين وسجلوا هدفين، ليس لدي الكثير لأقوله حول أداء الفريق".
وأتم "وهذا مثل ما حدث ضد يونايتد في الكأس، كان لنا الكثير من الفرص وفي النهاية سجلوا هدفا من فرصة واحدة".
واتسع الفارق بين مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني وليفربول متصدر الترتيب في الدوري الإنجليزي إلى 22 نقطة.
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