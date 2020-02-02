مورينيو يقهر بيب بتسديتين.. توتنام يقرّب ليفربول من حسم الدوري بثنائية في سيتي

تسديدتان فقط على المرمى = هدفين في شباك مانشستر سيتي، هذا ما فعله توتنام ومدربه جوزيه مورينيو أمام الفريق السماوي.

بثنائية دون رد في مباراة مثيرة مليئة بالأحداث الساخنة فاز توتنام على مانشستر سيتي ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

لينتصر جوزيه مورينيو على غريمه التقليدي بيب جوارديولا مرة جديدة في الدوري الإنجليزي.

ووصل مورينيو إلى انتصاره رقم 6 على جوارديولا، مقابل 11 مرة للمدرب الإسباني على نظيره البرتغالي.

وساعد توتنام فريق ليفربول متصدر الدوري من حسم المسابقة في وقت مبكر أكثر إذا استمر الريدز في انتصاراته.

وارتفع رصيد توتنام بعد الفوز إلى النقطة 37 في المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 51 في المركز الثاني، بفارق 22 نقطة عن ليفربول المتصدر.

وإذا استمر ليفربول في انتصاراته المتتالية في الدوري الإنجليزي سيحسم اللقب في مباراة كريستال بالاس يوم 21 مارس المقبل. في حالة تحقيق مانشستر سيتي الفوز في كل مبارياته.

ثنائية توتنام سجلها ستيفن بيرجويجن وسون هيونج مين.

ونجح توتنام من تسجيل هدفي الفوز من أول تسديدتين على المرمى.

وشهدت المواجهة أيضا ركلة جزاء مهدرة لمانشستر سيتي عن طريق إليكاي جوندوجان، وطرد أولكساندر زينشينكو ظهير أيسر الفريق السماوي.

وصف المباراة

بدأت إثارة المباراة سريعا وحصل رحيم سترلينج على بطاقة صفراء في الدقيقة 13 بعد تدخل قوي على قدم ديلي آلي، وعاد الحكم إلى الـVAR لمعرفة إذا كان يحتاج للطرد أم لا لكنه اكتفى بالإنذار.

وسدد أجويرو كرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 27 اصطدمت بالقائم.

وحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء في الدقيقة 38 بعدما عاد الحكم للفيديو بسبب عرقلة أجويرو من قبل سيرجي أورييه.

وتقدم جوندوجان لتسديد الركلة لكن هوجو لوريس حارس توتنام تألق وأنقذ الكرة لتصل إلى سترلينج الذي تابع الكرة وتعرض لعرقلة من لوريس.

وعاد الحكم للفيديو لمعرفة إذا كان هناك ركلة جزاء أم لا لمانشستر سيتي، ليشير إلى استكمال اللعب ويعطي أولكساندر زينشينكو بطاقة صفراء للاعتراض.

ومع بداية الشوط الثاني واصل مانشستر سيتي هجومه القوي على توتنام وأهدر لاعبوه فرصة سهلة للغاية من انفراد بالمرمى وخروج خاطئ من لوريس جعل جوندوجان أمام الشباك الخالية لكنه سدد الكرة أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 61 تلقى سيتي ضربة قوية بحصول زينشينكو على الإنذار الثاني وخروجه من المباراة مطرودا بعد إعاقة هاري وينكس في وسط الملعب.

وعلى عكس سير اللقاء ومن أول تسديدة على المرمى سجل توتنام الهدف الأول في الدقيقة 63 عن طريق الوافد الجديد ستيفن بيرجويجن.

وأجرى جوارديولا التغيير الأول بنزول جواو كانسيلو بدلا من أجويرو.

ثم شارك جابريال جيسوس بدلا من رياض محرز.

ومن ثاني تسديدة على المرمى نجح سون هيونج مين من تسجيل الهدف الثاني لتوتنام في شباك مانشستر سيتي.

وفي محاولة أخيرة من جوارديولا دفع بالبرتغالي بيرناردو سيلفا بدلا من رحيم سترلينج.

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