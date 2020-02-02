أهلي جدة: إقالة جروس؟ إذا لم نصل لحل لن يكون أمامنا أي خيار آخر

الأحد، 02 فبراير 2020 - 17:36

كتب : FilGoal

كريستيان جروس - الأهلي

كشف منصور بن مشعل المشرف العام على فريق الكرة في نادي أهلي جدة السعودي مناقشة النادي مع السويسري كريستيان جروس بسبب أداء ونتائج الفريق الأخيرة، ليلمح لإمكانية إقالة المدرب من منصبه.

وقال المشرف العام على أهلي جدة: "اللاعبون يتحملون بعض المسؤولية، ولكن هناك ظروف صعبة مرينا بها".

وأضاف في تصريحاته مع قناة SBC السعودية "سنناقش جروس ونوضح لها وجهة نظرنا. هناك بعض من الأسئلة المحيرة بخصوص التشكيلات الأخيرة".

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وواصل "ظهرنا بمستوى هزيل للغاية في الـ 5 مباريات حتى في بطولة الكأس. سنناقش كل الأمور مع جروس".

ورد أهلي جدة على احتمالية إقالة جروس، قائلا: "إذا لم نصل لحل لن يكون أمامنا أي خيار آخر. آخر العلاج الكي".

وأكمل حديثه قائلا: "الأهلي كبير برجاله وجماهيره وكل شيء".

وأشار "جروس خدم النادي سابقا وسنناقشه في كل ما حدث في الفترة الأخيرة. إذا لم تصبح الأمور أفضل، لن يكون أمامنا أي خيار آخر".

وعلى الجانب ذاته، زعمت صحيفة الاقتصادية السعودية تضاءل فرص استمرار جروس في منصبه كمدير فني لأهلي جدة.

وأوضحت الصحيفة، وفقا لمصادرها الخاصة، إن إدارة أهلي جدة تتجه لإقالة جروس وتعيين صالح المحمدي بديلا له.

وقاد جروس أهلي جدة في 13 مباراة ونجح في الانتصار 9 مرات والتعادل مرة وخسر 3 مرات.

ورغم انتصارات جروس الـ 9 إلا أن فريقه لم يظهر بالشكل المطلوب في المباريات الأخيرة.

ويحتل أهلي جدة المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة من 16 مباراة.

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