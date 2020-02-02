تقرير تونسي: جاريدو يقترب من ترك النجم بعد هجومه على الإدارة والجماهير

يبدو أن أيام خوان كارلوس جاريدو مع النجم الساحلي اقتربت من النهاية.

ورغم أن الفريق التونسي استطاع التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تصدر مجموعته التي ضمت إلى جانبه الأهلي، إلا أن الصحافة التونسية أشارت إلى اقتراب المدرب الإسباني من ترك النجم الساحلي.

صحيفة "الصباح نيوز" التونسية كشفت عن اقتراب جاريدو من الرحيل بسبب دخوله في صدام مع إدارة نادي النجم.

وأضافت الصحيفة أن جماهير النجم الساحلي غاضبة أيضا من جاريدو بعد تصريحات المدرب الإسباني ضدهم.

وهاجم جاريدو مجلس إدارة النجم عقب التأهل قائلا: "نجحنا في تحقيق هدفنا وهو التأهل لربع نهائي البطولة في صدارة المجموعة".

وتابع جاريدو "اللاعبون يستحقون ملعبا خاصا بهم وأيضا يجب أن يحصلوا على مستحقاتهم المالية".

ثم وجه المدرب الإسباني حديثه لجماهير الفريق قائلا: "كذلك لا يجب أن تهاجم الجماهير اللاعبين في وقت نسيطر فيه على اللاعب فهذا عدم احترام منهم تجاه فريقهم".

وأتم جاريدو تصريحاته "وضع الفريق أصبح لا يطاق والآن وبعد ضمان التأهل يجب إيجاد حلول لجميع الأزمات".

وتولى جاريدو تدريب النجم الساحلي مع انطلاق دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وفي حالة إقالة المدرب من منصبه سيكون بعد مواجهة الصفاقسي في الدوري التونسي يوم الثلاثاء المقبل.

ويقع النجم الساحلي في طريق الزمالك بعدما احتل الفارس الأبيض المركز الثاني في مجموعته.

وقد يلتقي النجم مع الزمالك إذا أوقعتهما قرعة دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا معا.

وتقام القرعة يوم 5 فبراير الجاري في القاهرة.

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