مصدر بالكاف يكشف لـ في الجول مكان تنظيم النسختين المقبلتين لحفل الأفضل

الأحد، 02 فبراير 2020 - 18:00

كتب : عاطف شادي

ساديو ماني يتسلم جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019

اقتربت مصر من استضافة حفل جوائز الاتحاد الإفريقي "كاف" للعام الثاني على التوالي.

مصدر داخل الاتحاد الإفريقي كشف لـ FilGoal.com: "المكتب التنفيذي أبلغ كامل أبو علي بموافقته على إسناد تنظيم النسختين المقبلتين إليه".

واستفاض: "النسخة المقبلة عن 2020 ستكون في أحد فنادق أبو علي في شرم الشيخ. أما نسخة جوائز 2021 فستكون في أحد فنادقه في المغرب".

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وأوضح: "المقترح الأولي كان أن يستقبل المغرب النسخة المقبلة، لكن تم الاستقرار على ترحيلها للنسخة التالية".

وأتم: "سيتم الإعلان خلال ساعات".

وكانت النسخة الماضية من حفل جوائز الاتحاد الإفريقي قد نُظمت في أحد فنادق أبو علي بمدينة الغردقة.

وتوج السنغالي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في القارة عن عام 2019، فيما غاب منافسيه: محمد صلاح، ورياض محرز، عن الحفل.

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