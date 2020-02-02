المصري يختتم مجموعات الكونفدرالية بتعادل مع رينجرز في نيجيريا

اختتم النادي المصري مشواره في مجموعات الكونفدرالية بتعادل مع إينوجو رينجرز في نيجيريا.

تعادل النادي المصري مع إينوجو رينجرز بهدف لكل فريق في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية.

سجل محمود وادي هدف المصري، فيما أدرك جورج جورج أونوبيكو هدف التعادل لإينوجو رينجرز.

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التشكيل

بدأ إيهاب جلال اللقاء بتشكيل، يتواجد فيه محمود وادي كمهاجم أساسي، فيما شارك محمد جابر كظهير أيمن.

📋 حسين رجب يعود لهجوم المصري أمام إينوجو رينجرز#في_إفريقيا pic.twitter.com/aK07b8Pi1v — FilGoal (@FilGoal) February 2, 2020

وصف المباراة

بدأ المصري اللقاء بقوة، وبالفعل تقدم مبكرا في الدقيقة الخامسة عن طريق محمود وادي. تمريرة بينية رائعة من سعيدو سيمبوريه، انفرد بها وادي وسددها بجانب الحارس.

إينوجو رينجرز أدرك التعادل في الدقيقة الـ19 عن طريق جورج أونوبيكو. مخالفة نٌفذت داخل منطقة الجزاء، وقابلها جورج في المرمى.

المصري أهدر فرصة الهدف الثاني في الدقيقة الـ40. اختراق على الجهة اليمنى من العراقي ثم عرضية أرضية استلمها محمود وادي وسدد في الدفاع لترتد إلى محمد جابر الذي يسدد بقوة لكن الحارس يتصدى لها ويشتتها الدفاع قبل متابعة أحمد عادل "ميسي"، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

الشوط الثاني

كاد المصري يتقدم مرة أخرى في الدقيقة الـ50. عمرو موسى انطلق بالكرة بشكل جيد، ثم مرر إلى حسين رجب على الجهة اليسرى، والذي أرسل عرضية أرضية، أنقذها الحارس قبل متابعة وادي.

جورج أونوبيكو رد على المصري بتصويبة قوية في الدقيقة الـ54، لكن أحمد مسعود تصدى لها وأبعدها الدفاع.

وأجرى رينجرز أولى تبديلاته في الدقيقة الـ62 بدخول إيزيكوي شينونسو بدلا من كيلفيم أتوبا.

عمر كمال عبد الواحد حاول بتصويبة في الدقيقة الـ67 لكن بعيدة عن المرمى.

سولومون أكوكبو كان ثاني تبديلات رينجرز في الدقيقة الـ73 بدلا من شياماكا مادو.

وأهدر المصري هدفا محققا في الدقيقة الـ76 بعد بينية من عمرو موسى إلى محمد جابر الذي أرسل عرضية لكن أقوى من اللازم، لتمر أمام رأس حسين رجب المقابل للمرمى الخالي.

محمود وادي أيضا أهدر رأسية بعد عرضية من محمد جابر في الدقيقة الـ83، لكن رأسيته مرت فوق المرمى.

تبديلات لإهدار الوقت

إيهاب جلال انتظر للدقيقة الـ89 ليجري أولى تبديلاته بدخول أحمد ياسر بدلا من حسين رجب.

وثاني التبديلات كانت في الدقيقة الـ91 بدخول حجاج عويس بدلا من فريد شوقي.

ثم شارك شيخ موكورو في الدقيقة الـ91 أيضا بدلا من أحمد عادل "ميسي".

أحمد ياسر انطلق في الدقيقة الـ93 وأرسل عرضية، سددها محمود وادي في الشباك الخارجية بعدما اصطدمت بالدفاع، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

التعادل رفع رصيد المصري للنقطة الـ10 في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، فيما ارتفع رصيد إينوجو رينجرز للنقطة السادسة في المركز الثالث،

انتهى دور المجموعات. تأهل بيراميدز كأول المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة، فيما حل النادي المصري ثانيا برصيد 10 نقاط.

قرعة ربع النهائي تقام يوم الأربعاء 5 فبراير الجاري، وينتظرها النادي المصري لتحديد منافسه المقبل بين أوائل المجموعات الثلاث الأخرى (هورويا كوناكري – نهضة بركان – حسنية أغادير).

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