مدرب نواذيبو: أتمنى حصد بيراميدز للقب الكونفدرالية

تمنى الكاميروني جويل موريل المدير الفني لفريق نواذيبو الموريتاني حصد نادي بيراميدز للقب كأس الكونفدرالية.

بيراميدز انتصر على نواذيبو بهدف مقابل لا شيء في الجولة الأخيرة من كأس الكونفدرالية. (طالع التفاصيل)

وقال مدرب نواذيبو: "قدمنا مباراة كبيرة أمام فريق بيراميدز. حاولنا قدر المستطاع في البطولة".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "فريقي لا يزال صغيرا وتعلمنا من المشاركة الأولى لنا في إفريقيا. استفدنا من المشاركة القارية الأولى لنا وهدفنا المشاركة في إفريقيا الموسم المقبل".

وتابع "وافقنا على مواجهة بيراميدز في مصر بعد تأكد خروج فريقنا. مواجهة بيراميدز على ملعبه تزيد من خبراتنا وأتمنى لهم تحقيق لقب الكونفدرالية".

وأكمل حديثه قائلا: "نمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين صغار السن وأتمنى حصد لقب الدوري".

اقرأ ايضا:

هل يرحل جاريدو عن تدريب النجم

هل يرحل جروس عن أهلي جدة؟

متى يحسم ليفربول الدوري رسميا

مورينيو يقهر جوارديولا

مكان تنظيم النسختين المقبلتين لحفل الأفضل في إفريقيا