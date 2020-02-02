مدرب نواذيبو: أتمنى حصد بيراميدز للقب الكونفدرالية

الأحد، 02 فبراير 2020 - 22:48

كتب : عاطف شادي

رجب بكار لاعب بيراميدز أمام نواذيبو

تمنى الكاميروني جويل موريل المدير الفني لفريق نواذيبو الموريتاني حصد نادي بيراميدز للقب كأس الكونفدرالية.

بيراميدز انتصر على نواذيبو بهدف مقابل لا شيء في الجولة الأخيرة من كأس الكونفدرالية. (طالع التفاصيل)

وقال مدرب نواذيبو: "قدمنا مباراة كبيرة أمام فريق بيراميدز. حاولنا قدر المستطاع في البطولة".

أخبار متعلقة

تشاتشيتش: سعيد بعدم إصابة أي لاعب من بيراميدز قبل لقاء الأهلي بيراميدز يختتم المجموعات بفوز صعب على نواذيبو أفشة: أغلقنا ملف مباراة الهلال العصيبة.. والتركيز الآن على لقاء بيراميدز قائمة بيراميدز - غياب الشناوي أمام نواذيبو

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "فريقي لا يزال صغيرا وتعلمنا من المشاركة الأولى لنا في إفريقيا. استفدنا من المشاركة القارية الأولى لنا وهدفنا المشاركة في إفريقيا الموسم المقبل".

وتابع "وافقنا على مواجهة بيراميدز في مصر بعد تأكد خروج فريقنا. مواجهة بيراميدز على ملعبه تزيد من خبراتنا وأتمنى لهم تحقيق لقب الكونفدرالية".

وأكمل حديثه قائلا: "نمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين صغار السن وأتمنى حصد لقب الدوري".

اقرأ ايضا:

هل يرحل جاريدو عن تدريب النجم

هل يرحل جروس عن أهلي جدة؟

متى يحسم ليفربول الدوري رسميا

مورينيو يقهر جوارديولا

مكان تنظيم النسختين المقبلتين لحفل الأفضل في إفريقيا

في الكونفدرالية في إفريقيا بيراميدز نواذيبو

نرشح لكم

أخر الأخبار

أيمن أشرف يكشف عن كلمات الخطيب للاعبي الأهلي عقب مباراة الهلال 4 دقيقة | الدوري المصري
إيهاب المساكني: لا أريد مواجهة الزمالك.. مرحبا بأي فريق باستثنائهم 6 دقيقة | إفريقيا
في 100 ثانية.. فاتي يحطم رقما قياسيا جديدا بمساعدة ميسي 27 دقيقة | أوروبا
ماذا ينتظر المصري وبيراميدز في ربع نهائي الكونفدرالية 28 دقيقة | إفريقيا
المصري يختتم مجموعات الكونفدرالية بتعادل مع رينجرز في نيجيريا 30 دقيقة | إفريقيا
مدرب نواذيبو: أتمنى حصد بيراميدز للقب الكونفدرالية 40 دقيقة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أزارو ينفجر: لا أفهم سبب ما فعله فايلر معي.. وهذا موقفي من الانضمام لـ الزمالك 2 كلوب يهاجم الاتحاد الإنجليزي.. ويؤكد عدم قيادة ليفربول ضد شوروسبري في لقاء الإعادة 3 سيناريوهات تأهل الأهلي قبل موقعة الهلال.. الخسارة قد لا تُطيح به 4 في الجول يوضح – لماذا سيكون تقرير الحكم مفصليا في أزمة الأهلي والهلال.. وموقف المجموعة

قد ينال إعجابك