بيراميدز يختتم المجموعات بفوز صعب على نواذيبو

اختتم نادي بيراميدز، مرحلة المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية، بالفوز على نواذيبو

وفاز بيراميدز على نواذيبو بهدف مقابل لا شيء على استاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية.

سجل جون أنتوي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ59 من عمر اللقاء.

video:1

وصف اللقاء

بيراميدز تسيد اللقاء من البداية وحتى النهاية، لكن دون فاعلية على المرمى.

عمر لعيوني سجل الهدف الأول في الدقيقة الـ16، لكن حكم اللقاء ألغاه بداع التسلل على رجب بكار.

وفي الدقيقة الـ18 انفرد لعيوني وسدد، لكن إدريسا كوياتي حارس نواذيبو تصدى لها ببراعة.

كوياتي نفسه أعلن عن نفسه بتصد عملاق في الدقيقة الـ23. ركنية نفذها عبد الله السعيد، وقابلها علي جبر برأسية، تصدى لها كوياتي بطريقة رائعة، لينتهي الشوط الأول سلبيا.

وفي شوط المباراة الثاني، سجل أنتوي الهدف الأول في الدقيقة الـ59. ركنية جديدة نفذها السعيد، وقابلها أحمد أيمن منصور برأسية في القائم الأيسر، ليتابعها أنتوي في المرمى الخالي.

أنتي تشاتشيتش مدرب بيراميدز أجرى أولى التبديلات في الدقيقة الـ62 بدخول إبراهيم حسن بدلا من عمر لعيوني.

وكاد نواذيبو يتعادل في الدقيقة الـ64 من ركنية استلمها هيميه تانجي داخل منطقة الجزاء، لكن سدد فوق المرمى.

محمود حمادة كان ثاني تبديلات بيراميدز في الدقيقة الـ74 بدلا من إسلام عيسى.

ثم شارك دودو الجباس في الدقيقة الـ77 بدلا من جون أنتوي.

وأهدر عبد الله السعيد فرصة خطيرة في الدقيقة الـ79. رجب بكار اخترق بشكل رائع داخل منطقة الجزاء، ثم مرر عرضية أرضية، قابلها السعيد بتصويبة في القائم الأيسر ثم ارتدت للقائم الأيمن وخرجت لخارج المرمى.

السعيد نفذه نفذ كرة ثابتة رائعة أخرى في الدقيقة الـ81، لكن كوياتي حولها على ركنية.

دودو الجباس أيضا أهدر الثاني في الدقيقة الـ90 من عرضية لعمر جابر، قابلها الجباس برأسية، لكن أنقذها الدفاع من على الخط، لينتهي اللقاء بفوز بيراميدز بهدف واحد.

الفوز رفع رصيد بيراميدز للنقطة الـ15 في صدارة ترتيب المجموعة الأولى من الكونفدرالية الإفريقية، فيما تجمد رصيد نواذيبو عند النقطة الثانية في المركز الأخير.

بيراميدز تأهل كأول، والنادي المصري لحق به في المركز الثاني. في انتظار القرعة يوم 5 فبراير لمعرفة خصميهما في ربع النهائي.

طالع أيضا:

رحيل إكرامي عن الأهلي

اقرأ السيرة الذاتية لـ شريف إكرامي

شطرنج زيدان الذي فك عقدة أتليتكو مدريد

كيف يستعد الترجي لـ الزمالك

لماذا سيكون تقرير الحكم مفصليا في أزمة الأهلي والهلال

المقاصة يعلن عن خليفة ميدو