تشامبرلين: صلاح وماني وفيرمينو قدوة لكل من يريد تعلم تسجيل الأهداف

يعتقد أليكس أوكسليد-تشامبرلين لاعب وسط ليفربول أن ثلاثي هجوم الريدز الناري، محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، يعتبر قدوة لكل من يريد تعلم كيفية تسجيل الأهداف.

صلاح سجل ثنائية في فوز فريقه على ساوثامبتون بنتيجة 4-0 ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

وقال تشامبرلين في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد شاركت في آخر خمس مباريات، وهذا يساعدني كثيرًا في الانسجام والتكيف مع طريقة لعب الفريق".

وأضاف عن سجله التهديفي المميز مؤخرا "أعتقد أن الأمر برمته يتوقف على الحسم أمام المرمى والتمركز في أماكن تسمح لي بالتسديد، ولحسن حظي نجحت في تسجيل بعض الأهداف".

وأكمل "هذا ما يقوم به أفضل الهدافين. لدينا صلاح وماني وفيرمينو، وهم يشكلون قدوة لكل من يرغب في تعلم كيفية تسجيل الأهداف. أنا أشاهدهم دائمًا وأحاول التمركز في الأماكن التي تزيد من فرصتي في هز الشباك".

تعرف على تقييم صلاح أمام ساوثامبتون من الصحف الإنجليزية

وشدد "نمتلك لاعبين قادرين على إمداد زملائهم بالتمريرات الرائعة، لذلك لا نواجه مشكلة في خلق الفرص. أنا سعيد بتسجيلي هدفين في المباراتين الأخيرتين، ولكن الفوز هو الأهم، وأتمنى أن نواصل تقديم نفس الأداء الجيد حتى نهاية الموسم".

هدف تشامبرلين في مرمى ساوثامبتون هو السابع له هذا الموسم في جميع المسابقات، وجاء بصناعة مميزة من فيرمينو الذي نال نصيبا كبيرا من إشادة زميله الإنجليزي.

وأوضح لاعب أرسنال السابق "عندما تلعب بجوار فيرمينو، تصبح هذه التمريرات أمرًا طبيعيًا. هذا هو أسلوبه في اللعب، ودائمًا ما ينثر سحره داخل الملعب".

وأتم "أحب فيرمينو كثيرًا وأسعد باللعب بجواره، فهو يتمتع بمهارة استثنائية ويسعى لمساعدة زملائه وإهدائهم التمريرات الحاسمة باستمرار. إنه شخص رائع والجميع في ليفربول يحبونه".

ورفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 14 هدفا في 25 جولة بالدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

video:1

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق 22 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي قبل 13 جولة من نهاية الموسم، قبل مواجهة سيتي لتوتنام يوم الأحد.

طالع أيضا

أهداف السبت المثير

ماذا يفعل الأهلي حين يتأهل كوصيف في دوري الأبطال

مواعيد مباريات الأحد

الأهلي: اللائحة واضحة بشأن أحداث لقاء الهلال

ماذا يفعل الزمالك حين يتأهل كوصيف في دوري الأبطال

ماذا ينتظر الأهلي والزمالك في ربع نهائي دوري الأبطال