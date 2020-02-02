تعرف على تقييم صلاح أمام ساوثامبتون من الصحف الإنجليزية

قدم نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم ضد ساوثامبتون، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

محمد صلاح النادي : ليفربول

صلاح سجل ثنائية في فوز فريقه على ساوثامبتون بنتيجة 4-0 ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام ساوثامبتون حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري اختلف بين 8 و9 و10 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ9.1 درجة من عشرة كأفضل لاعبي الريدز.

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الأفضل بعد صلاح كان روبرتو فيرمينو والذي حصل على متوسط تقييم بلغ 8.8 درجة من عشرة، بعد صناعة 3 أهداف.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 14 هدفا في 25 جولة بالدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق 22 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي قبل 13 جولة من نهاية الموسم، قبل مواجهة سيتي لتوتنام يوم الأحد.

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