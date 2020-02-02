الأهلي: ننتظر ما سيفعله كاف لـ الهلال.. كنا في ثكنة عسكرية واللائحة واضحة

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي ضرورة تطبيق لائحة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على الهلال السوداني، واحتساب نتيجة المباراة لصالح المارد الأحمر.

الأهلي تعادل مع الهلال بهدف لكل فريق في الجولة الحاسمة والأخيرة من دوري مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

لقاء شهد أحداث شغب من بعض من جماهير الهلال التي اقتحمت المباراة، وتسببت في إيقاف اللقاء لمدة 10 دقائق. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الحفيظ: "لوائح الاتحاد الإفريقي واضحة وصريحة ويجب أن تُطبق على الهلال".

وأوضح في تصريحاته عبر قناة الأهلي "اللائحة تقول إذا أُجبر حكم المباراة على تكملة المباراة بعد إيقافها قبل نهاية الوقت الأصلي بسبب اقتحام الملعب، يعتبر الفريق المضيف خاسرا".

وتابع "الاتحاد الإفريقي طبق اللائحة في وقت سابق على الإسماعيلي ويجب أن تُطبق الآن على الهلال. ننتظر ما سيفعله الاتحاد الإفريقي".

وأكمل حديثه قائلا: "كنا نلعب في ثكنة عسكرية وأجواء غير طبيعية. سننتظر الآن ما سيفعله الاتحاد الإفريقي".

وأتم "بكل تأكيد سيكون هناك تحرك من إدارة الأهلي. سنفعل الخطوات المطلوبة مع الاتحاد الإفريقي".

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هدف الأهلي جاء عن طريق محمد مجدي "أفشة" مع انطلاق الشوط الثاني، قبل أن ينجح الهلال في تحقيق التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة عن طريق عبد الرزاق عمر.

هدف تعادل الهلال القاتل حرم الأهلي من صدارة المجموعة، ليتركها للنجم الساحلي الذي انتصر بثلاثية أمام بلاتينيوم.

وينتظر الأهلي مواجهة الترجي التونسي أو مازيمبي الكونغولي أو صن داونز الجنوب إفريقي، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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