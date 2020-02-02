سلة - نادين سلعاوي تدخل التاريخ كأكثر مسجلة للنقاط لـ جامعتها بأمريكا

الأحد، 02 فبراير 2020 - 10:52

كتب : محمد سمير

نادين سلعاوي - كرة سلة

دخلت نادين سلعاوي المحترفة المصرية بدوري الجامعات الأمريكي التاريخ كأكثر مسجلة للنقاط في تاريخ جامعتها.

ونجحت نادين سلعاوي في الوصول لـ 1912 نقطة لتصبح الأكثر تسجيلا للنقاط لجامعة "نورث كارولينا جرينسبورو" UNCG بالقسم الجنوبي لدوري الجامعات الأمريكي.

وتلعب نادين سلعاوي في عامها الأخير مع جامعتها قبل التخرج نهاية الموسم الجاري.

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واحتفلت جامعة "نورث كارولينا جرينسبورو" UNCG بإنجاز نادين التاريخي عن طريق مقطع فيديو لتهنئتها من المسؤولين.

وتتألق نادين في دوري الجامعات الأمريكي منذ انضمامها إذ سجلت في فترتها الأولى 566 نقطة.

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