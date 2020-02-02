خبر في الجول – خطوة تفصل أيمن عبد العزيز عن معاونة أمونيكي في المقاصة

اقترب أيمن عبد العزيز رئيس قطاع الناشئين في نادي الزمالك، من شغل منصب المدرب العام لفريق مصر للمقاصة.

وحسبما علم FilGoal.com من مصدر داخل مصر للمقاصة، فإن النادي تحدث مع أيمن عبد العزيز وحصل على موافقته لتولي منصب المدرب العالم في جهاز إيمانويل أمونيكي نجم الزمالك السابق لتدريب الفريق.

وسيتقدم أيمن عبد العزيز باستقالة رسمية إلى نادي الزمالك خلال الساعات المقبلة، قبل أن يتولى المنصب بشكل رسمي.

إيمانويل أمونيكي وقع عقود تدريب نادي مصر للمقاصة اليوم السبت، ليكون خليفة لأحمد حسام "ميدو" الذي بدأ الموسم مع الفريق.

أيمن عبد العزيز سبق له اللعب في صفوف مصر للمقاصة في الفترة من 2011 إلى 2015.

مصر للمقاصة يحتل حاليا المركز الـ15 في ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة.

ويستعد المقاصة لمواجهة سموحة يوم الإثنين المقبل. مباراة ستكون هي الأولى للجهاز الفني الجديد.

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رئيس المقاصة: أمونيكي مدربا للفريق