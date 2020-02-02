غزال يُنذر ووردة يشارك في تعادل لاريسا مع كريتي

الأحد، 02 فبراير 2020 - 00:05

كتب : FilGoal

علي غزال - لاريسا

شارك علي غزال وعمرو وردة كأساسيان في اللقاء، وتعادل لاريسا مع كريتي.

تعادل لاريسا مع كريتي بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري اليوناني.

الثنائي المصري شارك في اللقاء بشكل أساسي. وتحصل علي غزال على بطاقة صفراء في الدقيقة الـ57، لكنه استكمل المباراة حتى نهايتها.

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أما عمرو وردة، فشارك أساسي، قبل أن يخرج مستبدلا في الدقيقة الـ87 لصالح فينيسيوس سيلفا.

التعادل رفع رصيد لاريسا للنقطة الـ25 في المركز التاسع، فيما ارتفع رصيد كريتي للنقطة الـ28 في المركز السادس.

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