ساسولو يحقق فوزا تاريخيا على روما

حقق ساسولو فوزا تاريخيا على ضيفه روما بأربعة أهداف مقابل هدفين، في ملعب مابي، بالجولة 21 من الدوري الإيطالي.

فرانشيسكو كابوتو، وفيليب ديوريتشيتش، وجيريمي بوجا سجلوا أهداف ساسولو. فيما سجل إدين دجيكو، وجوردان فيرتوت هدفي روما في مباراة شهدت طرد لورينزو بيليجريني لاعب الذئاب.

ليرفع ساسولو رصيده إلى 26 نقطة في المركز 13. فيما تجمّد رصيد روما عند 39 نقطة في المركز الرابع.

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موقف روما ازداد صعوبة، إذ يبتعد عن جاره لاتسيو الثالث بـ 7 نقاط كاملة مع مباراتين أقل لـ لاتسيو. وبات مهددا بفقدان المركز الرابع لصالح أتالانتا.

الفوز تاريخي لـ ساسولو، لأنه الأول على الإطلاق على ملعبه في كل مواجهاته مع روما.

الفريقان التقيا 6 مرات سابقة في ملعب ساسولو، شهدت 5 انتصارات لـ روما، وتعادل وحيد.

كابوتو مهاجم ساسولو افتتح التسجيل في الدقيقة السابعة بعد مهارة رائعة أرسل جيانلوكا مانشيني مدافع روما خارج حدود الملعب.

كابوتو أضاف الهدف الثاني بنفسه سريعا في الدقيقة 16 بعد عرضية الألماني جيريمي تولجان.

متاعب روما تواصلت، فتلقت شباكه الهدف الثالث في الدقيقة 26 عن طريق الصربي دوريتشيتش بعد تمريرة حريرية من دومينيكو بيراردي.

روما حاول العودة في المباراة بعد الرجوع من غرفة خلع الملابس، فقلّص البوسني دجيكو الفارق بهدف أول في الدقيقة 55.

ليصل دجيكو إلى الهدف 100 بقميص روما، في المركز السابع على لائحة الهدافين التاريخيين للنادي خلف: فرانشيسكو توتي (307 هدفا)، روبيرتو بروتسو (138 هدفا)، أميديو أمادي (111 هدفا)، رودولفو فولك (106 هدفا)، بيدرو مانفريديني (104 هدفا)، فينتشينزو مونتيلا (102 هدفا)، إدين دجيكو (100 هدف).

لكن روما تلقى ضربة قوية بطرد لاعبه بيليجريني في الدقيقة 69 بعد تحصله على بطاقة صفراء ثانية.

هذا لم يمنع روما عن العودة أكثر في المباراة، فسجل الفرنسي فيرتوت الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 73.

أما ساسولو، فاحتاج إلى أقل من 45 ثانية فقط بعد هذا الهدف، حتى يقتل آمال روما، بتسجيله هدف رابع رائع بواسطة بوجا.

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